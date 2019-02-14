Öğrencilere iş garantili eğitim Öğrencilere iş garantili eğitim için sektör yetkilileriyle işbirliği yapıldı. Binlerce öğrenci pek çok alanda iş garantili mesleğe kavuşacak. Seferberlik, ülke geneline yayılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 7 sektör temsilcisi ile imzaladığı 7 ayrı mesleki eğitimde işbirliği protokolü ile okullar adım adım sanayi kuruluşları ile eşleştirilecek. Böylece binlerce öğrenci otomotivden bilişime, tekstilden plastik teknolojiye kadar pek çok alanda iş garantili mesleğe kavuşacak. İmzalanan protokoller, istihdam odaklı mesleki ve teknik eğitim ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman yetiştirilmesini sağlayacak. Bakanlık, Bursa'daki tüm sanayi kollarında düzenleyecek. Bursa'daki tüm okullar sanayi kuruluşları ile eşleştirilecek.







YETENEKLİ ÖĞRENCİYE TÜBİTAK BURSU

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında 7 sektör temsilcisi ileimzaladığıişbirliği protokolü ile Bursa 'daki tümokullar adım adım sanayi kuruluşlarıile eşleştirilecek. Böylece binlerceöğrenci otomotivden bilişime,tekstilden plastik teknolojiyekadar pek çok alandakavuşacak. İmzalananprotokoller, istihdam odaklı meslekive teknik eğitim ve sektörünihtiyaç duyduğuyetiştirilmesini sağlayacak.Bakanlık, Bursa'daki tüm sanayikollarında mesleki eğitim faaliyetleridüzenleyecek. Bursa'daki tüm okullarsanayi kuruluşları ile eşleştirilecek.Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında TÜBİTAK , özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde etkili rol oynayacak, onlara üniversitede burs desteği sağlayacak. Protokolle, TÜBİTAK tarafından öğrencilere burs, staj, yaz kampı, bilim söyleşileri ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunulacak. TÜM MANŞETLER