Öğrencilere iş garantili eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 7 sektör temsilcisi ile imzaladığı 7 ayrı mesleki eğitimde işbirliği protokolü ile Bursa'daki tüm okullar adım adım sanayi kuruluşları ile eşleştirilecek. Böylece binlerce öğrenci otomotivden bilişime, tekstilden plastik teknolojiye kadar pek çok alanda iş garantili mesleğe kavuşacak. İmzalanan protokoller, istihdam odaklı mesleki ve teknik eğitim ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman yetiştirilmesini sağlayacak. Bakanlık, Bursa'daki tüm sanayi kollarında mesleki eğitim faaliyetleri düzenleyecek. Bursa'daki tüm okullar sanayi kuruluşları ile eşleştirilecek.
YETENEKLİ ÖĞRENCİYE TÜBİTAK BURSU
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında TÜBİTAK, özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde etkili rol oynayacak, onlara üniversitede burs desteği sağlayacak. Protokolle, TÜBİTAK tarafından öğrencilere burs, staj, yaz kampı, bilim söyleşileri ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunulacak.
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