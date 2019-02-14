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Öğrencilere iş garantili eğitim

Öğrencilere iş garantili eğitim için sektör yetkilileriyle işbirliği yapıldı. Binlerce öğrenci pek çok alanda iş garantili mesleğe kavuşacak. Seferberlik, ülke geneline yayılacak.

Bakanı Ziya Selçuk'un 7 sektör temsilcisi ile imzaladığı 7 ayrı mesleki eğitimde işbirliği protokolü ile 'daki tüm okullar adım adım sanayi kuruluşları ile eşleştirilecek. Böylece binlerce öğrenci otomotivden bilişime, tekstilden plastik teknolojiye kadar pek çok alanda iş garantili mesleğe kavuşacak. İmzalanan protokoller, istihdam odaklı mesleki ve teknik eğitim ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman yetiştirilmesini sağlayacak. Bakanlık, Bursa'daki tüm sanayi kollarında faaliyetleri düzenleyecek. Bursa'daki tüm okullar sanayi kuruluşları ile eşleştirilecek.



YETENEKLİ ÖĞRENCİYE TÜBİTAK BURSU
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında , özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde etkili rol oynayacak, onlara üniversitede burs desteği sağlayacak. Protokolle, TÜBİTAK tarafından öğrencilere burs, staj, yaz kampı, bilim söyleşileri ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunulacak.

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