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Öğretmene iş garantili kurs

okullarında görev yapmak isteyen öğretmenler ’nın kurs programıyla ‘uzman öğretici’ olarak imkanı yakalayacak. İlk etapta 500 öğretmen kurslara alındı. İhtiyaca göre kurslar sürecek.

Öğretmene iş garantili kurs
'nca () alanında ihtiyaç duyulan 'uzman öğretici' açığını kapatmak amacıyla genelinde yaklaşık 500 öğretmene, sertifika alarak edilmelerine olanak sağlayacak kurs programı düzenlendi. MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 'Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu' yaklaşık 1 ay sürdü.

Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olan sınıf öğretmenliği, okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu öğretmenler, verilecek sertifikayla, özel eğitim okullarında 'uzman öğretici' unvanıyla görev yapabilecek. Bakanlıkça alandaki mezun sayısı takip edilerek, ihtiyaç doğrultusunda bu kursların açılmasına devam edilecek.

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