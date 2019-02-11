Öğretmene iş garantili kurs

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan 'uzman öğretici' açığını kapatmak amacıyla Türkiye genelinde yaklaşık 500 öğretmene, sertifika alarak istihdam edilmelerine olanak sağlayacak kurs programı düzenlendi. MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 'Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu' yaklaşık 1 ay sürdü.
Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olan sınıf öğretmenliği, okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu öğretmenler, verilecek sertifikayla, özel eğitim okullarında 'uzman öğretici' unvanıyla görev yapabilecek. Bakanlıkça alandaki mezun sayısı takip edilerek, ihtiyaç doğrultusunda bu kursların açılmasına devam edilecek.
Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olan sınıf öğretmenliği, okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu öğretmenler, verilecek sertifikayla, özel eğitim okullarında 'uzman öğretici' unvanıyla görev yapabilecek. Bakanlıkça alandaki mezun sayısı takip edilerek, ihtiyaç doğrultusunda bu kursların açılmasına devam edilecek.
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