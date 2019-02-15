Dolar ABD'de zayıf gelen perakende satış verisinin Fed'in bu yıl faiz artırmayacağı beklentilerini güçlendirmesiyle yen karşısında hafif gerilerken, piyasa ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Peki, bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Şubat güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2860 5,2870
Euro 5,9680 5,9690
ANKARA
ABD Doları 5,2600 5,3100
Euro 5,9300 5,9900
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