Dolar ABD'de zayıf gelen perakende satış verisinin Fed'in bu yıl faiz artırmayacağı beklentilerini güçlendirmesiyle yen karşısında hafif gerilerken, piyasa ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Peki, bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2860 5,2870

Euro 5,9680 5,9690

ANKARA

ABD Doları 5,2600 5,3100

Euro 5,9300 5,9900