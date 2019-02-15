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  • 15.02.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 09:55

ve ne kadar? Serbest piyasada döviz fiyatları! 15 Şubat güncel

yen karşısında dün yüzde 0.5 geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 düşüşle 110.26 seviyesinde bulunuyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2990 lira, nun satış fiyatı ise 6,0030 lira olmuştu. Peki, bugün euro ve oldu? İşte 15 Şubat güncel ...

Dolar ABD'de zayıf gelen perakende satış verisinin Fed'in bu yıl faiz artırmayacağı beklentilerini güçlendirmesiyle yen karşısında hafif gerilerken, piyasa ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Peki, bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2860 5,2870
Euro 5,9680 5,9690

ANKARA
ABD Doları 5,2600 5,3100
Euro 5,9300 5,9900

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