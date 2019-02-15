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  • 15.02.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 10:20

Ziraat sı kart ve 'ta komisyon oranlarını indirdi

Ziraat sı, müşterilerine büyük avantaj sağlayacak yeni bir uygulamanın altına imza attı. Ziraat son dakika bilgilerine göre, kart ve 'ta komisyon oranlarını indirdi. Kredi kartı komisyonlarında yüzde 0.85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle maliyet avantajı sağlamış oldu.



Kredi kartı ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan Ziraat Bankası, kart ve POS'ta komisyon oranlarını indirerek, üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir son dakika uygulamasını başlattı.

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