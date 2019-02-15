Kredi kartı ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan Ziraat Bankası, kart ve POS'ta komisyon oranlarını indirerek, üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir son dakika uygulamasını başlattı.
Kredi kartı ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan Ziraat Bankası, kart ve POS'ta komisyon oranlarını indirerek, üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir son dakika uygulamasını başlattı.
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