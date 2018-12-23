2019’da sürpriz var

Bu yılın bitmesine sayılı günler kaldı. Otomobil firmaları da önümüzdeki senenin modellerini hazırladılar. 2019 yılında tanışacağımız bazı modeller şöyle:
CITROEN C5 AIRCROSS: Markanın kompakt SUV'u, VW Tiguan, Ford Kuga ve Hyundai Tucson gibi modeller ile rekabet edecek.
MERCEDES GLE: Yenilenen GLE Ocak ayına Avrupa'da satışa çıkacak.
RENAULT KADJAR: Markanın kompakt SUV'u Kadjar makyajlandı. Ocak ayında yollara çıkacak.
TOYOTA RAV4 : Yeni RAV4, hibit motoru ile satışa sunulacak.
VOLKSWAGEN T-CROSS: Polo ile aynı platformu paylaşan minik SUV, Nisan ayında satışa sunulacak.
ASTON MARTIN DBX: Markanın tarihindeki ilk SUV model. 12 silindirli 5.2 litrelik motoruyla dikkat çekiyor.
AUDI SQ2: Markanın en küçük SUV'unda 2 litrelik benzinli bir motor yer alıyor. Otomobil 300 beygirlik güç üretiyor.
BMW X3 M: X3'ün en güçlü seçeneği olan M versiyonunun motor gücü 450 ile 500 beygir arasında olacak.
CITROEN C5 AIRCROSS: Markanın kompakt SUV'u, VW Tiguan, Ford Kuga ve Hyundai Tucson gibi modeller ile rekabet edecek.
MERCEDES GLE: Yenilenen GLE Ocak ayına Avrupa'da satışa çıkacak.
RENAULT KADJAR: Markanın kompakt SUV'u Kadjar makyajlandı. Ocak ayında yollara çıkacak.
TOYOTA RAV4 : Yeni RAV4, hibit motoru ile satışa sunulacak.
VOLKSWAGEN T-CROSS: Polo ile aynı platformu paylaşan minik SUV, Nisan ayında satışa sunulacak.
ASTON MARTIN DBX: Markanın tarihindeki ilk SUV model. 12 silindirli 5.2 litrelik motoruyla dikkat çekiyor.
AUDI SQ2: Markanın en küçük SUV'unda 2 litrelik benzinli bir motor yer alıyor. Otomobil 300 beygirlik güç üretiyor.
BMW X3 M: X3'ün en güçlü seçeneği olan M versiyonunun motor gücü 450 ile 500 beygir arasında olacak.
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