Bugünkü
Takvim

2019’da sürpriz var

2019’da sürpriz var
Bu yılın bitmesine sayılı günler kaldı. Otomobil firmaları da önümüzdeki senenin modellerini hazırladılar. 2019 yılında tanışacağımız bazı modeller şöyle:

CITROEN C5 AIRCROSS: kompakt 'u, VW Tiguan, Ford Kuga ve Hyundai Tucson gibi modeller ile rekabet edecek.

MERCEDES GLE: Yenilenen Ocak ayına Avrupa'da satışa çıkacak.

RENAULT KADJAR: Markanın kompakt SUV'u makyajlandı. Ocak ayında yollara çıkacak.

TOYOTA RAV4 : Yeni , hibit motoru ile satışa sunulacak.

VOLKSWAGEN T-CROSS: Polo ile aynı platformu paylaşan minik SUV, Nisan ayında satışa sunulacak.

ASTON MARTIN DBX: Markanın tarihindeki ilk SUV model. 12 silindirli 5.2 litrelik motoruyla dikkat çekiyor.

AUDI SQ2: Markanın en küçük SUV'unda 2 litrelik benzinli bir motor yer alıyor. Otomobil 300 beygirlik güç üretiyor.

BMW X3 M: 'ün en güçlü seçeneği olan M versiyonunun motor gücü 450 ile 500 beygir arasında olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri2019’da sürpriz var
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri