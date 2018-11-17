Bankacılardan büyük destek

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemesi olumlu karşılandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, düzenlemenin, ülke ekonomisinin büyümesine katkı yapacağını belirtti. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru da mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi stratejisi açısından, alınan kararların çok önemli bir katkısı olacağını söyledi.
- Ekonomi
- 17.11.2018
- Gazete
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