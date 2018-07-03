Yol Durumu
  1. İstikrar altının ateşini düşürdü
  2. Turizmde 8 milyar dolarlık büyüme

açığı bu yıl daraldı

Dış ticaret açığı bu yıl daraldı
Dış ticaret açığı Haziran'da, iç talep ve ithalattaki gerilemenin etkisiyle 1 yıl sonra ilk kez daraldı. Gümrük Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici verilerine göre, ihracat Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolara, ithalat da yüzde 3.62 azalarak 18 milyar 480 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 8.87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar