Dış ticaret açığı Haziran'da, iç talep ve ithalattaki gerilemenin etkisiyle 1 yıl sonra ilk kez daraldı. Gümrük Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolara, ithalat da yüzde 3.62 azalarak 18 milyar 480 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 8.87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı bu yıl daraldı
Etiketler: dış ticaret , GÜMRÜK BAKANLIĞI
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.