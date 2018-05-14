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275 gram 2 TL’ye satılacak

275 gram pide 2 TL’ye satılacak
Fırıncılar, Ramazan'da iftar sofralarının gözdesi olan için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye cılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin fiyatının bu sene kilogram başına 7.2 lira olacağını belirterek, "Ankara ve 'da 275 gramlık pide 2 liradan satışa sunulacak" dedi. Fırınlarda hijyen kurallarına uyulması konusunda sektörün ve kendilerinin gerekli titizliği gösterdiklerini vurgulayan Balcı, vatandaşlardan da israf konusunda dikkatli olmalarını istedi.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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