Fırıncılar, Ramazan'da iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin fiyatının bu sene kilogram başına 7.2 lira olacağını belirterek, "Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satışa sunulacak" dedi. Fırınlarda hijyen kurallarına uyulması konusunda sektörün ve kendilerinin gerekli titizliği gösterdiklerini vurgulayan Balcı, vatandaşlardan da israf konusunda dikkatli olmalarını istedi.
275 gram pide 2 TL’ye satılacak
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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