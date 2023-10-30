YÖK’ten flaş karar! 81 ildeki üniversiteleri kapsıyor! O tarihte tatil ilan edildi! Hazırlık, ön lisans, lisans...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ara tatil yaklaşırken son dakika bir tatil daha ortaya çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geldi. Böylelikle öğrenciler bir yandan hafta sonu dinlenirken bir yandan da Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı. Bu noktada 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Son dakika açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan öğrencilere seslenerek okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki üniversiteler de tatil mi? Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversiteler ne zaman kapanacak? İşte yanıtı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: OKULLAR TATİL EDİLDİ! Kutlamalara katılan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi: ''Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.''