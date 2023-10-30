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YÖK'ten flaş karar! 81 ildeki üniversiteleri kapsıyor! O tarihte tatil ilan edildi! Hazırlık, ön lisans, lisans...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 30 Ekim 2023 Pazartesi günü ders işlenmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim kutlamalarına katılan öğrencilere müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında ''30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.'' dedi. Gözler bu kez YÖK'e bağlı okullara çevrildi. Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri üniversitelerin tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 30 Ekim üniversiteler tatil mi? Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversiteler ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 07:12 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:34
YÖK’ten flaş karar! 81 ildeki üniversiteleri kapsıyor! O tarihte tatil ilan edildi! Hazırlık, ön lisans, lisans...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ara tatil yaklaşırken son dakika bir tatil daha ortaya çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geldi. Böylelikle öğrenciler bir yandan hafta sonu dinlenirken bir yandan da Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı. Bu noktada 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Son dakika açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan öğrencilere seslenerek okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki üniversiteler de tatil mi? Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversiteler ne zaman kapanacak? İşte yanıtı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Kutlamalara katılan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi:

''Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.''

30 EKİM BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

MEB'e bağlı okulların dışında herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Buna göre üniversitelerde dersler devam ediyor.

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Öte yandan ilkokul, ortaokul, liseler 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde ara tatile girecek. Üniversitelerde ara tatil var mı yok mu merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor. Öte yandan her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor.

Bu kapsamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

Üniversitelerin kapanış tarihi her üniversitede farklı olmakla beraber çoğu üniversitenin akademik takvimi 2022-2023 Haziran ayının ortalarına doğru sona eriyor. Bazı üniversiteler Haziran'ın ilk haftalarında kapanırken bazıları Mayıs ayının sonunda tatile girecektir. Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

ÜNİVERSİTELERİN KAPANMA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Üniversitelerin ne zaman kapanacağı her üniversitede farklılık göstermesi sebebiyle üniversitelerin akademik takviminden öğrenilmektedir. Üniversitenizin akademik takviminde yer alan tarihte 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı sona erecektir.

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