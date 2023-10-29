Yarın kreşler, dershaneler, özel okullar tatil mi? 30 Ekim Pazartesi kamu çalışanlarına tatil mi? Memurlara iş var mı? Hastaneler, bankalar, resmi kurumlar açık mı?

Bakan Yusuf Tekin konu hakkında; ' 'Sevgili Öğrencilerimiz! Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı'ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 💯. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.





Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 💯. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum.'' açıklamasında bulundu.

30 Ekim Pazartesi kamu çalışanlarına tatil mi? Memurlara iş var mı? Hastaneler, bankalar, resmi kurumlar açık mı?

30 Ekim resmi tatil sayılmıyor. Dolayısıyla hastaneler, bankalar ve diğer resmi kurumlar açık olacaktır.