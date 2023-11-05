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MEB'den karar! Ara tatile 2 hafta kala duyuruldu! Öğretmenler...

Kasım ara tatili 13-17 Ekim 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonunun da dahil edilmesiyle 9 günlük tatil yapılacak. Ara tatile az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından flaş bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özellikle öğretmenleri ilgilendiren bu kararı az evvel açıkladı.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 17:06 Güncelleme 09 Kasım 2023, 06:11
MEB’den karar! Ara tatile 2 hafta kala duyuruldu! Öğretmenler...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım öğretmen seminer programı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ara tatil yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen Kasım ara tatilinde 9 gün okula gitmeyecek. Bakan Tekin bu yıl için bir değişikliğe gittiklerini duyurdu. İşte detaylar...

BU YIL İÇİN KALDIRILDI, ONLİNE OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım öğretmen seminer programı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kasım ayında yapılacak ara tatillerde öğretmenlerin okullarına gitmesine gerek olmayacağını ve seminerlerin online yapılacağını duyurdu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

''Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.

Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim.

Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar.

Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun.''

İLK ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TAKVİMİ

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

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