9 GÜN TATİL Mİ OLACAK MEB? 2023 9 gün tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil günleri!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tatil günleri açıklandı. Peki 2023 9 gün tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2023 ara tatil günleri!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tatil günleri açıklandı. Peki 2023 9 gün tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2023 ara tatil günleri!
OKULLARDA 9 GÜN TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 202 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarının da sayılmasıyla toplam 9 gün tatil uygulanmış olacak. 29 Ekim 2023 itibariyle Kasım ara tatiline 15 gün kaldı.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.