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9 GÜN TATİL Mİ OLACAK MEB? 2023 9 gün tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil günleri!

Okullar 9 gün tatil mi olacak, ne zaman, kaç gün kaldı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci Kasım ara tatilini beklerken 9 günlük tatil duyurusu herkesi heyecanlandırdı. Buna göre hafta sonları dahil toplam 9 günlük tatil öğrencileri bekliyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB ara tatil tarihleri...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 09:03 Güncelleme 29 Ekim 2023, 09:03
9 GÜN TATİL Mİ OLACAK MEB? 2023 9 gün tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil günleri!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tatil günleri açıklandı. Peki 2023 9 gün tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2023 ara tatil günleri!

OKULLARDA 9 GÜN TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 202 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarının da sayılmasıyla toplam 9 gün tatil uygulanmış olacak. 29 Ekim 2023 itibariyle Kasım ara tatiline 15 gün kaldı.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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