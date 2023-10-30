Yarın yapılacak sınavlar ertelendi mi 2023? MEB sınavlar iptal mi son dakika? 1. dönem 1. yazılılar bu hafta başlıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 6'ncı sınıf Türkçe ve Matematik ile 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik dersleri ortak sınav şeklinde yapılacak. Söz konusu sınavlara kısa bir zaman kala öğrenciler de sınav hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, okullarda sınav tarihi...





OKULLARDA SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda yapılacağı açıklanan "sınav haftası" uygulaması kapsamında, 1. dönem birinci sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası, 1. dönem ikinci sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası, 2. dönem birinci sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası, 2. dönem ikinci sınavların ise mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası arasında yapılacağının planlandığı hatırlatıldı.