YKS yerleştirme puanı nedir 2025? AYT TYT ek puanlı yerleştirme ne demek?

(Anadolu Ajansı)

Ek Yerleştirme Puanı Nedir? Kimler Yararlanabilir?

Ek yerleştirme puanı, özellikle mesleki ve teknik lise mezunları için uygulanan özel bir sistemdir. Adayın kendi alanıyla ilgili yükseköğretim programlarını tercih etmesi durumunda devreye girer. Bu kapsamda adayın OBP'si belirli katsayılarla çarpılır, ek olarak bir avantaj sağlanır. Böylece kendi alanında tercih yapan adaylar, yerleştirme sürecinde öne geçebilir. Bu sistem, mesleki uyumun teşvik edilmesi ve ilgili bölümlere yönlendirme amacı taşır.