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YKS yerleştirme puanı nedir 2025? AYT TYT ek puanlı yerleştirme ne demek?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemine ilişkin detaylar araştırılıyor. Adaylar, doğru tercihler yapabilmek adına yerleştirme puanı, ek puan, ortaöğretim başarı puanı gibi kavramların ne anlama geldiğini sorguluyor. Peki YKS yerleştirme puanı nedir, nasıl hesaplanır? Ek yerleştirme puanı kimlere uygulanır ve hangi bölümler için geçerlidir? İşte tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025 , 16:57 Güncelleme Tarihi :01 Ağustos 2025 , 08:40
YKS yerleştirme puanı nedir 2025? AYT TYT ek puanlı yerleştirme ne demek?

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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercih süreciyle ilgili detaylar adaylar tarafından mercek altına alındı. Başarılı bir tercih yapabilmek için "yerleştirme puanı", "ek puan", "ortaöğretim başarı puanı" (OBP) gibi kavramların ne ifade ettiği büyük önem taşıyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Yerleştirme Puanı Ne Demek?

Yerleştirme puanı, bir adayın üniversite tercihinde esas alınan nihai puan türüdür. Bu puan;

TYT ve AYT sınavlarındaki netlerin,

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP)

Ve bazı durumlarda uygulanan ek puanların bir araya gelmesiyle oluşur. Sadece sınav başarısı değil, lise eğitiminde gösterilen performans da bu puanı etkiler. Üniversite yerleştirmeleri bu puanlar baz alınarak yapılır.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Ham Puan ile Yerleştirme Puanı Arasındaki Fark Nedir?

Sıkça karıştırılan bu iki kavram aslında oldukça farklıdır. Ham puan, yalnızca sınav sonuçlarına göre doğru ve yanlış cevapların dikkate alınmasıyla hesaplanan puandır. Bu hesaplamada OBP ya da ek puanlar yer almaz. Yerleştirme puanı ise ham puanın üzerine OBP ve varsa ek puanların eklenmesiyle elde edilir. Tercih sürecinde dikkate alınan esas puan budur.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Ek Yerleştirme Puanı Nedir? Kimler Yararlanabilir?

Ek yerleştirme puanı, özellikle mesleki ve teknik lise mezunları için uygulanan özel bir sistemdir. Adayın kendi alanıyla ilgili yükseköğretim programlarını tercih etmesi durumunda devreye girer. Bu kapsamda adayın OBP'si belirli katsayılarla çarpılır, ek olarak bir avantaj sağlanır. Böylece kendi alanında tercih yapan adaylar, yerleştirme sürecinde öne geçebilir. Bu sistem, mesleki uyumun teşvik edilmesi ve ilgili bölümlere yönlendirme amacı taşır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hangi Üniversite ve Bölümler Ek Puanla Öğrenci Alıyor?

Ek puan sistemi, yalnızca belirli programlarda geçerlidir. Özellikle:

Meslek Yüksekokulları (ön lisans programları),

Sağlık, tarım, teknik ve eğitim alanında bazı lisans bölümleri gibi alanlarla sınırlıdır. Bu bölümler, adayın mezun olduğu lise alanına göre tanımlanır ve yalnızca alan uyumu gösteren adaylara ek puan uygulanır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tercih Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

  1. Üniversite tercihi yaparken yalnızca sınav puanı değil, yerleştirme puanı dikkate alınmalıdır.
  2. Mezun olunan okul türüne göre ek puan hakkı olup olmadığı kontrol edilmeli,
  3. Tercih edilen programın alan dışı mı, yoksa alan içi mi olduğu netleştirilmeli,
  4. 2025 YKS tercih kılavuzunda yer alan taban puan ve başarı sıralamaları dikkatle incelenmelidir.
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