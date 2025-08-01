YKS yerleştirme puanı nedir 2025? AYT TYT ek puanlı yerleştirme ne demek?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercih süreciyle ilgili detaylar adaylar tarafından mercek altına alındı. Başarılı bir tercih yapabilmek için "yerleştirme puanı", "ek puan", "ortaöğretim başarı puanı" (OBP) gibi kavramların ne ifade ettiği büyük önem taşıyor.
(Anadolu Ajansı)
Yerleştirme Puanı Ne Demek?
Yerleştirme puanı, bir adayın üniversite tercihinde esas alınan nihai puan türüdür. Bu puan;
TYT ve AYT sınavlarındaki netlerin,
Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP)
Ve bazı durumlarda uygulanan ek puanların bir araya gelmesiyle oluşur. Sadece sınav başarısı değil, lise eğitiminde gösterilen performans da bu puanı etkiler. Üniversite yerleştirmeleri bu puanlar baz alınarak yapılır.
(Anadolu Ajansı)
Ham Puan ile Yerleştirme Puanı Arasındaki Fark Nedir?
Sıkça karıştırılan bu iki kavram aslında oldukça farklıdır. Ham puan, yalnızca sınav sonuçlarına göre doğru ve yanlış cevapların dikkate alınmasıyla hesaplanan puandır. Bu hesaplamada OBP ya da ek puanlar yer almaz. Yerleştirme puanı ise ham puanın üzerine OBP ve varsa ek puanların eklenmesiyle elde edilir. Tercih sürecinde dikkate alınan esas puan budur.