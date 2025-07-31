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ESOGÜ taban tavan puanları 2025: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında önemli bir yer tutan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, her yıl binlerce öğrencinin tercih listesinde yer alıyor. 2025 tercihlerinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri, üniversitenin bölümlerine ait taban puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları oluyor. Hem önlisans hem lisans programları için açıklanacak olan güncel veriler, tercih döneminde adaylar için yol gösterici olacak. Peki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 2025 yılı kontenjanları ve puan aralıkları nasıl şekilleniyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.07.2025 15:24
ESOGÜ taban tavan puanları 2025: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2025 tercih döneminde adayların gözde seçenekleri arasında yer alıyor. Üniversitenin güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor. İşte Önlisans ve Lisans programlarına dair detaylar...

ESOGÜ taban tavan puanları 2025: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+1+0
45+2+0+2+0
45+2
45+2		 27
49
47
36		 275,07592
283,23819
275,22199
Dolmadı		 365.807
399.173
383.809
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 25+1+0+1+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 27
42
41
11		 266,34951
273,96492
260,24587
Dolmadı		 413.626
447.246
457.528
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 22
32
31
7		 259,59724
267,86841
257,81058
Dolmadı		 456.554
482.382
471.391
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
1+0+0+0+0


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 41
52
52
52		 Dolmadı
427,25800
431,28687
372,47078		 Dolmadı
80.021
73.651
68.168
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 28
52
52
52		 Dolmadı
345,95704
342,21252
288,52515		 Dolmadı
197.010
190.220
186.100
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Maden Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


Dolmadı


 Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
60+2		 82
82
82
62		 413,85285
429,72506
428,33915
371,69973		 21.451
13.166
19.178
24.254
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+2+0
40+1+0+1+0
40+1
 54
42
41
 383,54771
397,88027
396,58976
 56.156
48.456
63.701
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 52
52
52
52		 371,59522
385,17405
382,86815
327,13125		 76.410
71.204
91.106
85.761
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
70+2+0+0+0
70+2
70+2		 41
72
72
72		 367,12972
379,26611
377,84612
327,25427		 85.235
83.538
102.231
85.557
ESOGÜ taban tavan puanları 2025: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 74
62
62
62		 330,80535
337,55106
331,92227
273,23093		 188.721
207.234
241.743
250.533
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 74
64
62
62		 322,74194
335,61186
334,44741
276,86149		 222.759
215.112
231.410
234.385
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 96
82
82
82		 317,42218
319,75119
312,70192
249,46784		 247.859
290.644
333.205
384.593
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3		 103
103
103
103		 308,42989
305,77412
300,76846
240,80945		 297.024
373.214
404.891
447.286
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 79
74
72
72		 304,76298
311,00012
308,56934
250,02933		 319.088
340.175
356.643
380.895
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 96
83
82
82		 303,4175
305,40492
303,68420
248,09300		 327.467
375.640
386.126
393.921
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 69
64
62
62		 281,46445
283,22527
284,45595
226,26089		 492.899
543.889
524.722
552.154
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3		 52
93
93
93		 442,38543
423,44006
416,49487
380,69859		 4.956
7.520
11.512
7.801
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 52
62
62
62		 423,11742
410,97806
407,28762
362,31091		 12.299
13.415
17.004
16.281
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2		 59
54
52
52		 405,42763
395,07796
397,01405
347,29363		 26.006
25.850
25.383
27.788
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2		 79
73
72
72		 382,9992
368,31495
364,75409
309,13931		 57.131
64.863
73.467
89.389
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1		 47
41
41
41		 381,59296
371,77624
370,48797
327,08543		 59.657
58.112
62.021
53.312
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 32
84
82
82		 373,63745
349,71607
347,58291
294,51765		 75.458
110.865
118.134
130.872
ESOGÜ taban tavan puanları 2025: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2		 32
84
82
82		 367,12432
338,97402
336,72150
272,94368		 90.469
146.479
155.598
216.830
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 120+3+0+3+0
125+4+0+4+0
125+4
125+4		 126
133
129
129		 338,67835
326,81946
337,86689
297,25515		 182.120
196.099
151.310
122.156
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 12+0+0+1+0
15+0+0+1+0
15+0
15+0		 13
16
15
15		 325,87681
281,85827
287,80816
224,90643		 239.413
491.806
446.787
528.630
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 52
62
62
62		 448,49806
443,56943
438,24168
407,41844		 8.993
12.598
12.186
10.817
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)		 DİL 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 381,03701
383,62988
372,37496
335,36979		 32.478
35.256
33.800
32.168
ESOGÜ taban tavan puanları 2025: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Devlet) Uçak Teknolojisi TYT 2024
2023
2022
2021		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 383,0364
377,64429
366,33601
297,45174		 248.805
276.238
311.408
374.368
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 363,93289
365,64108
363,75458
312,77655		 333.113
333.011
323.432
293.972
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
71
70
70		 356,36223
350,73157
347,53023
298,03637		 374.043
419.805
409.134
370.870
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
72
71		 343,42455
340,58665
334,45804
285,98916		 455.918
490.693
493.967
449.528
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 2024
2023
2022
2021		 70
70
70
70		 70
70
71
72		 342,71348
338,69825
319,83157
266,58275		 460.939
504.969
607.803
613.057
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 2024
2023
2022
2021		 65
65
65
65		 66
65
65
67		 333,83764
337,79048
331,37326
274,46091		 527.060
512.005
516.241
540.705