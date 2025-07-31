ESOGÜ taban tavan puanları 2025: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|74
62
62
62
|330,80535
337,55106
331,92227
273,23093
|188.721
207.234
241.743
250.533
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|74
64
62
62
|322,74194
335,61186
334,44741
276,86149
|222.759
215.112
231.410
234.385
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|96
82
82
82
|317,42218
319,75119
312,70192
249,46784
|247.859
290.644
333.205
384.593
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|100+3+0+3+0
100+3+0+3+0
100+3
100+3
|103
103
103
103
|308,42989
305,77412
300,76846
240,80945
|297.024
373.214
404.891
447.286
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|79
74
72
72
|304,76298
311,00012
308,56934
250,02933
|319.088
340.175
356.643
380.895
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|90+3+0+3+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|96
83
82
82
|303,4175
305,40492
303,68420
248,09300
|327.467
375.640
386.126
393.921
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(4 Yıllık)
|EA
|2024
2023
2022
2021
|65+2+0+2+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|69
64
62
62
|281,46445
283,22527
284,45595
226,26089
|492.899
543.889
524.722
552.154
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3
|52
93
93
93
|442,38543
423,44006
416,49487
380,69859
|4.956
7.520
11.512
7.801
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
|52
62
62
62
|423,11742
410,97806
407,28762
362,31091
|12.299
13.415
17.004
16.281
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|55+2+0+2+0
50+2+0+2+0
50+2
50+2
|59
54
52
52
|405,42763
395,07796
397,01405
347,29363
|26.006
25.850
25.383
27.788
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|75+2+0+2+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
|79
73
72
72
|382,9992
368,31495
364,75409
309,13931
|57.131
64.863
73.467
89.389
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
40+1
40+1
|47
41
41
41
|381,59296
371,77624
370,48797
327,08543
|59.657
58.112
62.021
53.312
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+1+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
|32
84
82
82
|373,63745
349,71607
347,58291
294,51765
|75.458
110.865
118.134
130.872