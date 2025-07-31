ESOGÜ taban tavan puanları 2025: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında önemli bir yer tutan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, her yıl binlerce öğrencinin tercih listesinde yer alıyor. 2025 tercihlerinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri, üniversitenin bölümlerine ait taban puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları oluyor. Hem önlisans hem lisans programları için açıklanacak olan güncel veriler, tercih döneminde adaylar için yol gösterici olacak. Peki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 2025 yılı kontenjanları ve puan aralıkları nasıl şekilleniyor? İşte merak edilen tüm detaylar...