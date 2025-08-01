YÖKDİL/2 SONUÇ TARİHİ | ÖSYM’ye göre 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YÖKDİL DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sınavda kullanılan cevap kağıtları, optik okuyucu sistemiyle ÖSYM tarafından elektronik ortamda incelenmektedir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar puanlamaya dahil edilirken, yanlış işaretlenen sorular herhangi bir puan kesintisine yol açmaz.

Eğer ÖSYM veya ilgili yargı kurumları tarafından bazı soruların iptali kararlaştırılırsa, bu sorular değerlendirme dışında bırakılır ve geçerli sorular üzerinden yeniden puanlama yapılır.