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YÖKDİL/2 SONUÇ TARİHİ | ÖSYM’ye göre 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025 YÖKDİL/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Lisansüstü eğitim ve akademik personel alımlarında önemli bir kriter olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın ikinci oturumu, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi…

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Giriş Tarihi :01 Ağustos 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :01 Ağustos 2025 , 10:09
YÖKDİL/2 SONUÇ TARİHİ | ÖSYM’ye göre 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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Yüksek lisans, doktora ve doçentlik yolunda ilerleyen akademisyen adayları için büyük önem taşıyan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025'in ikinci oturumu, 27 Temmuz 2025 Pazar günü yapıldı. ÖSYM tarafından organize edilen sınav, akademik kariyer başvurularında belirleyici bir kriter olarak kabul ediliyor. Peki YÖKDİL/2 sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? İşte son durum.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YÖKDİL sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla erişim sağlayabilecekler. Sonuçları görüntülemek için T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileri kullanılacak. Ayrıca, YÖKDİL puanları akademik başvurularda 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 YÖKDİL SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

2025 ÖSYM sınav takvimine göre, YÖKDİL sonuçları 15 Ağustos'ta açıklanacaktır.

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi veya mobil uygulamalar üzerinden sınav sonuçlarına erişebileceklerdir. Sonuç belgeleri adaylara ayrıca gönderilmeyecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan kimlik bilgileri güncellenen adayların, daha önce aldıkları sınav ve yerleştirme sonuçları, yapılan kimlik değişikliklerine göre tekrar düzenlenmeyecektir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YÖKDİL DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sınavda kullanılan cevap kağıtları, optik okuyucu sistemiyle ÖSYM tarafından elektronik ortamda incelenmektedir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar puanlamaya dahil edilirken, yanlış işaretlenen sorular herhangi bir puan kesintisine yol açmaz.

Eğer ÖSYM veya ilgili yargı kurumları tarafından bazı soruların iptali kararlaştırılırsa, bu sorular değerlendirme dışında bırakılır ve geçerli sorular üzerinden yeniden puanlama yapılır.

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