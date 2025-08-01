İlahiyat bölümü taban-tavan puanları: 2025 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması/yüzdelik dilimleri

İlahiyat ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde eğitim almayı hedefleyen adaylar için 2025 üniversite tercih süreci başladı. 4 yıllık lisans eğitimi sunan bu programlar her yıl olduğu gibi bu yıl da taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan detaylarıyla en çok merak edilen bölümler arasında öne çıkıyor. İşte 2025 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması…