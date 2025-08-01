İlahiyat bölümü taban-tavan puanları: 2025 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması/yüzdelik dilimleri

İlahiyat ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde eğitim almayı hedefleyen adaylar için 2025 üniversite tercih süreci başladı. 4 yıllık lisans eğitimi sunan bu programlar her yıl olduğu gibi bu yıl da taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan detaylarıyla en çok merak edilen bölümler arasında öne çıkıyor. İşte 2025 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği başarı sıralaması…
(Kaynak: AA)
2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Üniversite adayları, 2025 YKS tercih işlemlerini 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.
(Kaynak: AA)
ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Tercih yapacak adayların, süreç boyunca güncellenebilecek kılavuzu dikkatle takip etmeleri ve ÖSYM'nin resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.
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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
İLAHİYAT VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-YKS tercih kılavuzuyla birlikte, İlahiyat ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerine ait güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak üniversite planlamalarını yapabilecek.
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