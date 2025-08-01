Anadolu Ajansı Tercih Değişikliği Nasıl Yapılır? Tercih süresi henüz tamamlanmadan önce yapılmış tüm işlemler değiştirilebilir, güncellenebilir ya da tamamen silinerek yeniden oluşturulabilir. Bunun için adayların AİS sistemine tekrar giriş yapması yeterlidir. Listede yer alan sıralamaların değiştirilmesi, yeni tercihlerin eklenmesi ya da mevcutların çıkarılması gibi işlemler tercih dönemi boyunca serbesttir. Ancak tercih süresi sona erdiğinde, sistem değişikliklere kapanır ve yapılan son güncelleme geçerli sayılır.

Anadolu Ajansı Tercihler İptal Edilebilir mi? Tercihler tamamen silinerek sistemde kaydedilirse bu işlem iptal olarak kabul edilir. Aday hiçbir programı tercih etmeden, boş tercih formu ile işlemi onaylarsa, bu durum tercih yapılmamış olarak değerlendirilir. Ancak yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra yapılan tercihler iptal edilemez; bu nedenle sürecin dikkatli yürütülmesi önerilir.