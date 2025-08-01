YKS tercih işlemleri yapıldıktan sonra değişiklik ya da iptal yapılıp yapılamayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. İşte 2025 tercih sürecine dair bilinmesi gerekenler...
Tercihler Ne Zaman Yapılacak?
2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercihler için belirlenen resmi tarih aralığı 1 - 13 Ağustos 2025 olarak duyuruldu. Bu tarihler arasında adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sistem, 13 Ağustos saat 23.59'a kadar açık kalacak.
Tercih Listesi Nasıl Oluşturulur?
Adaylar, tercih edecekleri bölümlerin program kodlarını, üniversite adlarını ve fakülte bilgilerini sırayla AİS sistemine girmelidir. En fazla 24 tercih hakkı bulunan adayların, bu listeyi dikkatli bir şekilde hazırlamaları büyük önem taşır. Sıralamanın yerleştirme üzerindeki etkisi olduğu için, listenin özenli bir şekilde tamamlanması gerekiyor.