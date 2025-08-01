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Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? YKS tercihleri yapıldıktan sonra değiştirilebilir mi? İptal edebilir miyiz?

Üniversiteye adım atmak için sabırsızlanan binlerce aday için 2025 YKS tercih süreci 1 Ağustos tarihinde başlıyor. Hayallerindeki bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler, puan ve sıralamalar doğrultusunda en doğru seçimleri yapma telaşında. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de tercih işlemleri yapıldıktan sonra değişiklik ya da iptal yapılıp yapılamayacağı. Peki tercih listesi oluşturulduktan sonra düzeltme imkanı var mı? Tercihler nasıl güncellenir, silinir veya tekrar oluşturulur? İşte 2025 tercih sürecine dair bilinmesi gerekenler...

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Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? YKS tercihleri yapıldıktan sonra değiştirilebilir mi? İptal edebilir miyiz?

YKS tercih işlemleri yapıldıktan sonra değişiklik ya da iptal yapılıp yapılamayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. İşte 2025 tercih sürecine dair bilinmesi gerekenler...

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercihler için belirlenen resmi tarih aralığı 1 - 13 Ağustos 2025 olarak duyuruldu. Bu tarihler arasında adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sistem, 13 Ağustos saat 23.59'a kadar açık kalacak.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Tercih Listesi Nasıl Oluşturulur?

Adaylar, tercih edecekleri bölümlerin program kodlarını, üniversite adlarını ve fakülte bilgilerini sırayla AİS sistemine girmelidir. En fazla 24 tercih hakkı bulunan adayların, bu listeyi dikkatli bir şekilde hazırlamaları büyük önem taşır. Sıralamanın yerleştirme üzerindeki etkisi olduğu için, listenin özenli bir şekilde tamamlanması gerekiyor.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Tercih Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tercih süresi henüz tamamlanmadan önce yapılmış tüm işlemler değiştirilebilir, güncellenebilir ya da tamamen silinerek yeniden oluşturulabilir. Bunun için adayların AİS sistemine tekrar giriş yapması yeterlidir. Listede yer alan sıralamaların değiştirilmesi, yeni tercihlerin eklenmesi ya da mevcutların çıkarılması gibi işlemler tercih dönemi boyunca serbesttir. Ancak tercih süresi sona erdiğinde, sistem değişikliklere kapanır ve yapılan son güncelleme geçerli sayılır.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Tercihler İptal Edilebilir mi?

Tercihler tamamen silinerek sistemde kaydedilirse bu işlem iptal olarak kabul edilir. Aday hiçbir programı tercih etmeden, boş tercih formu ile işlemi onaylarsa, bu durum tercih yapılmamış olarak değerlendirilir. Ancak yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra yapılan tercihler iptal edilemez; bu nedenle sürecin dikkatli yürütülmesi önerilir.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Başarı Sıralaması Neden Önemli?

Puan kadar başarı sıralaması da tercih sürecinde hayati öneme sahiptir. Adayların, kendi sıralamalarına uygun bölümlere yönelmesi, daha gerçekçi ve isabetli tercihler yapmalarını sağlar. Tercih listesini oluştururken hem hedef bölümler hem de garanti sayılabilecek tercihlere yer vermek, yerleşme olasılığını artıracaktır.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

  1. Sıralamaya göre tercih yapın: Sadece puana değil, başarı sırasına odaklanın.
  2. Gerçekçi hedefler belirleyin: Hayalinizdeki bölümle birlikte alternatifleri de düşünün.
  3. Listenizi son güne bırakmayın: Sistem yoğunluğu ve teknik aksaklıklar son günlerde sorun yaratabilir.
  4. Sisteme kaydetmeyi unutmayın: Değişiklik yaptıktan sonra "tercihleri kaydet ve onayla" butonuna mutlaka tıklayın.
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