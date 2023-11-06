YKS TYT AYT YDT SINAV TARİHİ 2024 | TYT ne zaman, başvurular hangi tarihte? Üniversite sınavı (YKS) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

''TYT AYT YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?'' soruları ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Merkezi sınavın tarihi belli oldu. İşte başvuru ve sınav hakkında tüm bilgiler...