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YKS TYT AYT YDT SINAV TARİHİ 2024 | TYT ne zaman, başvurular hangi tarihte? Üniversite sınavı (YKS) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayımlandı. Takvimle birlikte YKS tarihi de belli oldu. Peki YKS TYT AYT YDT ne zaman, hangi tarihte? 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte geç başvuru tarihi ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:58 Güncelleme 06 Kasım 2023, 15:05
YKS TYT AYT YDT SINAV TARİHİ 2024 | TYT ne zaman, başvurular hangi tarihte? Üniversite sınavı YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

''TYT AYT YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?'' soruları ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Merkezi sınavın tarihi belli oldu. İşte başvuru ve sınav hakkında tüm bilgiler...

YKS (TYT, AYT, YDT) 2024 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı.

2024 TYT, AYT, YDT SINAVINA BAŞVURULAR NE ZAMAN?

YKS 2024 için başvurular 1 Şubat'ta başlayıp 26 Şubat'ta sona erecek. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak. Başvuru ücreti henüz açıklanmadı.

YKS 2024 SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

YKS üniversite sınavının sonuçları da 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

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