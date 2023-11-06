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2024 ALES ne zaman? ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılına ait Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni "osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden paylaştı. Bu önemli açıklama ile, ÖSYM'nin gelecek yıl için planlanan sınavlar ve sonuç açıklamalarının tarihleri kamuoyu ile resmi olarak paylaşıldı. Peki, 2024 ALES ne zaman? ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman? İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:55 Güncelleme 06 Kasım 2023, 14:57
2024 ALES ne zaman? ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılına ait Sınav Takvimi'ni resmi olarak yayımladı ve bu takvimle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi önemli sınavların tarihleri de belli oldu. Peki, 2024 ALES ne zaman? ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman? İşte konu hakkında detaylar...

ALES TARİHİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 17 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 6 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

ALES'e herhangi bir lisans programından mezun olmuş veya olabilecek durumda olan, yurt dışında lisans eğitimi görmüş fakat denklik belgesi almış olan herkes girebilir. ALES'e girmek için belirlenmiş bir yaş kısıtlaması yoktur. Başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlayan ve başvuru ücretini zamanında ödeyen adaylar sınava girmeye hak kazanmaktadır.

ALES'te Hangi Dersler Vardır?

ALES, sayısal ve sözel testlerden oluşmaktadır. ALES'te olan dersler aşağıda listelenmiştir:

Matematik

Geometri

Sayısal Mantık - Akıl Yürütme

Türkçe

Sözel Mantık - Mantıksal Akıl Yürütme

ALES Puanının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

ALES puanı, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir. Adaylar puanlarını başvurularında 5 yıl süreyle kullanabilir.

ALES'e giren adayların öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için kendi alanındaki puan türünde en az yüz üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. 100 üzerinden en az 70 almış olan adaylar başarılı sayılmaktadır. Tezli yüksek lisans başvurularında adayların başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan, lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların ise en az 80 puan almaları beklenmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatoları bu puan üzerinden standart puan belirleme hakkına sahiptir. Yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim için öğrenci seçimi yaparken ALES puanını en az %50 ağırlıkla değerlendirmeye almalıdır. Bazı yükseköğretim kurumları seçme işlemi yaparken sınav puanını tek ölçüt olarak belirleyebilmektedir. Bazı yükseköğretim kurumları ise puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabilmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda da ALES puan şartı getirilebilmektedir.

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