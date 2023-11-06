2024 ALES ne zaman? ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu

ALES'e giren adayların öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için kendi alanındaki puan türünde en az yüz üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. 100 üzerinden en az 70 almış olan adaylar başarılı sayılmaktadır. Tezli yüksek lisans başvurularında adayların başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan, lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracakların ise en az 80 puan almaları beklenmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatoları bu puan üzerinden standart puan belirleme hakkına sahiptir. Yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim için öğrenci seçimi yaparken ALES puanını en az %50 ağırlıkla değerlendirmeye almalıdır. Bazı yükseköğretim kurumları seçme işlemi yaparken sınav puanını tek ölçüt olarak belirleyebilmektedir. Bazı yükseköğretim kurumları ise puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabilmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda da ALES puan şartı getirilebilmektedir.