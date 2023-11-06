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2024 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ne zaman? ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

ÖSYM binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini yayımladı. MSÜ sınav tarihleri de belli oldu. Peki, 2024 MSÜ ne zaman? İşte merak edilen tarih...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:44 Güncelleme 06 Kasım 2023, 14:48
2024 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ne zaman? ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

ÖSYM 2024 Sınav Takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden paylaşıldı. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ne zaman? ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 28 Mart 2023 tarihinde ilan edilecek.

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak.

KPSS OTURUMLARININ TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

DGS VE ALES TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 17 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 6 Aralık'ta ilan edilecek.

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