2024 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ne zaman? ÖSYM SINAV TAKVİMİ!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!
YKS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak.
KPSS OTURUMLARININ TARİHLERİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
DGS VE ALES TARİHİ
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 17 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 6 Aralık'ta ilan edilecek.