ÖSYM 2024 Sınav Takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden paylaşıldı. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ne zaman? ÖSYM SINAV TAKVİMİ!