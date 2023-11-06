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DGS SINAV VE SONUÇ TARİHİ 2024 | Bu yıl DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu: DGS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

ÖSYM 2024 sınav takvimiyle birlikte bu yıl düzenlenecek DGS hakkında tüm detaylar ortaya çıktı. Dikey Geçiş Sınavı kısaca DGS her yıl uygulanıyor. Bu noktada 2024 yılında DGS sınavının ne zaman düzenleneceği merak konusu oldu. Peki Bu yıl DGS ne zaman, hangi tarihte? DGS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte sıkça araştırılan soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 15:10 Güncelleme 06 Kasım 2023, 15:11
DGS SINAV VE SONUÇ TARİHİ 2024 | Bu yıl DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu: DGS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

DGS sınav, başvuru ve sonuç tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 yılı sınav takvimini yayımladı. Peki Bu yıl DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu: DGS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

2024 DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınav tarihi 30 Haziran 2024 olarak açıklandı.

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 başvuru işlemleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Ancak henüz başvuru ücreti açıklanmadı.

DGS 2024 SONUÇLARI HANGİ AY, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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