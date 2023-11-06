DGS SINAV VE SONUÇ TARİHİ 2024 | Bu yıl DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu: DGS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

DGS sınav, başvuru ve sonuç tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 yılı sınav takvimini yayımladı. Peki Bu yıl DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu: DGS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?