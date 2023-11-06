DGS SINAV VE SONUÇ TARİHİ 2024 | Bu yıl DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu: DGS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

DGS sınav, başvuru ve sonuç tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 yılı sınav takvimini yayımladı. Peki Bu yıl DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu: DGS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
DGS sınav, başvuru ve sonuç tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 yılı sınav takvimini yayımladı. Peki Bu yıl DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM duyurdu: DGS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
2024 DGS SINAVI NE ZAMAN?
DGS sınav tarihi 30 Haziran 2024 olarak açıklandı.
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DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
DGS 2024 başvuru işlemleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Ancak henüz başvuru ücreti açıklanmadı.
DGS 2024 SONUÇLARI HANGİ AY, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.