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    • Haberler
    • 18.06.2023 08:40
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    • 18.06.2023 08:40
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    AYT sınavında yeni kalem verilecek mi 2023? AYT sınavından en erken ne zaman çıkılır? TYT'ye girmeyenler AYT'ye girebilir mi?

    YKS sınavı için geri sayım sona erdi. Bugün milyonlarca öğrenci YKS'nin 2. oturumu AYT sınavına giriyor. Oturumlar hakkında öğrenciler, "2022 YKS TYT'ye giremeyenler AYT'ye girebilir mi? AYT sınavından en erken ne zaman çıkılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    AYT sınavında yeni kalem verilecek mi 2023?

    Sınav günü öğrenciler bazı bilgileri araştırmaya başladı. Peki, AYT sınavında yeni kalem verilecek mi? AYT sınavından en erken ne zaman çıkılır? TYT'ye girmeyenler AYT'ye girebilir mi? İşte detaylar...

    AYT HEYECANI BAŞLIYOR!

    YKS ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT dün gerçekleşti. Bugün ise Alan Yetenek Testi AYT yapılacak. AYT'nin ardından yapılacak YDT'nin ardından YKS 2023 sona erecek.

    AYT SINAVINDA YENİ KALEM VERİLECEK Mİ?

    AYT sınavında yeni kalem silgi dağıtımı, ÖSYM tarafından sağlanacak. AYT sınavı kapsamında adaylar, tıpkı TYT sınavında olduğu gibi sıralarının üzerinde kalem silgi açacak paketi ile karşılaşacak.

    Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına kimlik kartı ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirilemeyecek. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanaca. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.

        AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYCAK?

        YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yetenek Testi AYT bugün yani 18 Haziran Pazar saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına ise saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.

        AYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yetenek Testi AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

        AYT SAAT KAÇTA BİTECEK?

        180 dakika sürecek olan AYT saat 13.15'te sona erecek.

        AYT'YE KAÇ ADAY KATILACAK?

        AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

        TYT'YE GİRMEDEN AYT'YE GİRİLEBİLİR Mİ?

        3 oturumlu bir sınav olarak organize edilen YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Adaylar daha sonraki oturumlara isteğe bağlı şekilde katılım sağlayabilir.
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        Haberler Haberler AYT sınavında yeni kalem verilecek mi 2023? AYT sınavından en erken ne zaman çıkılır? TYT'ye girmeyenler AYT'ye girebilir mi?
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