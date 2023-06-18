AYT sınavında yeni kalem verilecek mi 2023? AYT sınavından en erken ne zaman çıkılır? TYT'ye girmeyenler AYT'ye girebilir mi?

AYT SINAVINDA YENİ KALEM VERİLECEK Mİ?

AYT sınavında yeni kalem silgi dağıtımı, ÖSYM tarafından sağlanacak. AYT sınavı kapsamında adaylar, tıpkı TYT sınavında olduğu gibi sıralarının üzerinde kalem silgi açacak paketi ile karşılaşacak.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına kimlik kartı ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirilemeyecek. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanaca. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.