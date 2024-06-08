YKS 2024 iptal edilen sorular listesi! TYT-AYT Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya iptal edilen-tartışmalı sorular...

YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?
2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı. 2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.
SORU İPTALİNDE PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) iptal edilen soruların değerlendirilmesi ve puan hesaplaması, belirli kurallar ve yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilir. 6114 sayılı Kanunun 7. maddesi, bu süreci düzenler.
Özetle, iptal edilen soruların herkes için doğru kabul edilmemesi ve değerlendirme dışında bırakılması, sınavın geçerli sorularıyla puan hesaplamasının yeniden yapılarak adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar.