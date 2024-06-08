YKS 2024 iptal edilen sorular listesi! TYT-AYT Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya iptal edilen-tartışmalı sorular...

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YKS 2024 iptal sorular en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için detayları sizler için derledik. İşte tartışmaı sorular ve tüm merak edilenler...

YKS 2024 İPTAL EDİLEN SORU VAR MI? YKS, Türkiye'deki üniversite adaylarının en önemli sınavlarından biri olarak kabul ediliyor ve her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak bu yılın sınavında, özellikle sosyal medyada ve öğrenci çevrelerinde tartışılan bazı soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu.