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YKS 2024 iptal edilen sorular listesi! TYT-AYT Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya iptal edilen-tartışmalı sorular...

YKS 2024 iptal edilen soru var mı için araştırmalar hızlandı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların tartışılmasının ardından adaylar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.iptal edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavda, Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Tarih ve Coğrafya gibi derslerden sorulan sorular büyük ilgi çekti.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 14:34 Güncelleme 08 Haziran 2024, 14:34
YKS 2024 iptal edilen sorular listesi! TYT-AYT Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya iptal edilen-tartışmalı sorular...

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YKS 2024 iptal sorular en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için detayları sizler için derledik. İşte tartışmaı sorular ve tüm merak edilenler...

YKS 2024 İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

YKS, Türkiye'deki üniversite adaylarının en önemli sınavlarından biri olarak kabul ediliyor ve her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak bu yılın sınavında, özellikle sosyal medyada ve öğrenci çevrelerinde tartışılan bazı soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu.

YKS'ye giren daylar, iptal edilen soru olup olmayacağnı merak ediyor. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı. 2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.

SORU İPTALİNDE PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) iptal edilen soruların değerlendirilmesi ve puan hesaplaması, belirli kurallar ve yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilir. 6114 sayılı Kanunun 7. maddesi, bu süreci düzenler.

Özetle, iptal edilen soruların herkes için doğru kabul edilmemesi ve değerlendirme dışında bırakılması, sınavın geçerli sorularıyla puan hesaplamasının yeniden yapılarak adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar.

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