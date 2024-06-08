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Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar kimdir, nerede kuruldu? Alaeddin Keykubad kimdir?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, öğrenciler ve veliler sınav sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Sınavın hemen ardından sınavda çıkan sorular hakkında bir araştırma süreci başladı. Özellikle bir soru sosyal medyada ve çeşitli forumlarda geniş bir yankı buldu. Peki, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar kimdir, nerede kuruldu? Alaeddin Keykubad kimdir? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 14:03 Güncelleme 08 Haziran 2024, 14:04
Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar kimdir, nerede kuruldu? Alaeddin Keykubad kimdir?

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Bu yıl YKS'de öne çıkan ve çokça araştırılan sorular oldu. Öğrencilerin büyük bir kısmı sorunun zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve soruyu çözmekte zorlandıklarını belirtti. Peki, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar kimdir, nerede kuruldu? Alaeddin Keykubad kimdir? İşte detaylar!

AKKOYUNLULAR

Akkoyunlular veya Bayındırlılar, 14. yüzyılda Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlet. Horasan'dan Fırat'a ve Kafkas Dağları'ndan Umman Denizi'ne kadar uzanan topraklarda egemen olmuşlardır.

KARAKOYUNLULAR

Karakoyunlular ya da Karakoyunlu Devleti, başkenti Tebriz olan ve 1380-1469 yılları arasında bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Kafkasya, Azerbaycan ve Kuzey Irak topraklarında egemenlik sürmüş Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlettir.

HAREZMŞAHLAR

Harezmşahlar veya Harzemşahlar Devleti, Orta Asya'da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulan Türk-İran geleneğine dayalı bir devlettir.

ALAEDDİN KEYKUBAT KİMDİR?

I. Alâeddin Keykubad, Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1220-1237 yılları arasındaki hükümdarıdır. Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak günlerini yaşatan sultandır. Büyük Keykubad olarak da bilinir.

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