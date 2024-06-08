Bu yıl YKS'de öne çıkan ve çokça araştırılan sorular oldu. Öğrencilerin büyük bir kısmı sorunun zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve soruyu çözmekte zorlandıklarını belirtti. Peki, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Harzemşahlar kimdir, nerede kuruldu? Alaeddin Keykubad kimdir? İşte detaylar!

Akkoyunlular veya Bayındırlılar, 14. yüzyılda Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlet. Horasan'dan Fırat'a ve Kafkas Dağları'ndan Umman Denizi'ne kadar uzanan topraklarda egemen olmuşlardır.

KARAKOYUNLULAR

Karakoyunlular ya da Karakoyunlu Devleti, başkenti Tebriz olan ve 1380-1469 yılları arasında bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Kafkasya, Azerbaycan ve Kuzey Irak topraklarında egemenlik sürmüş Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlettir.

HAREZMŞAHLAR

Harezmşahlar veya Harzemşahlar Devleti, Orta Asya'da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulan Türk-İran geleneğine dayalı bir devlettir.