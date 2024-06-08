YKS Ladin sorusu nedir, cevabı ne? Ladin nerede yetişir? Ihlamur ağacı, kayın, göknar...

Bu yılki YKS'de öne çıkan ve çokça araştırılan soru, ladin sorusu oldu. Öğrencilerin büyük bir kısmı, sorunun zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve soruyu çözmekte zorlandıklarını belirtti.
Bu yılki YKS'de öne çıkan ve çokça araştırılan soru, ladin sorusu oldu. Öğrencilerin büyük bir kısmı, sorunun zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve soruyu çözmekte zorlandıklarını belirtti.
Ladin Ağacı Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?
Ladin ağacı, Türkiye topraklarında hemen hemen her yerde yetişebilmektedir. Dayanıklı yapısı ve orman topraklarında çok rahat bir şekilde yetişmesi nedeniyle ladin ağacını her yerde bağımsız olarak görmek mümkündür. Ancak gene olarak sevdikleri toprak tipi Kafkasya coğrafyasına uygundur. Bu nedenle de yaygın yetiştirilmesi Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde görülebilmektedir.
Ladin ağacı genel olarak soğuğa karşı dayanıklı olsa da güneşli ortamları sever. Bu nedenle de Doğu Karadeniz (Giresun ve Batum bölgeleri arası sahil tabakalarında) yağışın bol olduğu ve sahil kesimi olduğu için ladin ağaçları için oldukça uygun iklim şartlarına sahiptir.
Ihlamur Ağacı Nerede Yetişir?
Ilıman iklim koşullarını seven ıhlamur ağacı kuzey yarım kürede bulunan bir türdür. Ihlamur ağacı yüksek ve ışık alan yerlerde yetişmektedir. Bu çerçevede ülkemizde Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Batı ve Doğu Karadeniz ve Antalya civarları ıhlamur ağacının yetiştiği yerledir.
Kayın ağacı nerede yetişir?
Kayın ağacı Kuzey Yarım Küre'de bulunan birçok ılıman bölgede kendine yetişme ortamı bulabilir. Bu ağaçlar özellikle Trakya'nın kuzeyinde bulunan dağlarda çok fazla yetişir.
Aynı zamanda Marmara Bölgesi'nin güneyine doğru da uzanan kayın ağacı sıraları görmek de mümkün olabilir. 1500 metre yükseklikte olan birçok yerde yetişen ağaçlardır. Hatay ve Maraş yüksek alanlarında da kayın ağaçlarına rastlanabilir.