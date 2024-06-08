YKS Ladin sorusu nedir, cevabı ne? Ladin nerede yetişir? Ihlamur ağacı, kayın, göknar...

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Bu yılki YKS'de öne çıkan ve çokça araştırılan soru, ladin sorusu oldu. Öğrencilerin büyük bir kısmı, sorunun zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve soruyu çözmekte zorlandıklarını belirtti.

Ladin Ağacı Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir? Ladin ağacı, Türkiye topraklarında hemen hemen her yerde yetişebilmektedir. Dayanıklı yapısı ve orman topraklarında çok rahat bir şekilde yetişmesi nedeniyle ladin ağacını her yerde bağımsız olarak görmek mümkündür. Ancak gene olarak sevdikleri toprak tipi Kafkasya coğrafyasına uygundur. Bu nedenle de yaygın yetiştirilmesi Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde görülebilmektedir.