YKS Yassıçemen Savaşı sorusu nedir, cevabı ne? Yassıçemen Savaşı kiminle yapıldı?

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Yassıçemen Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları



Sultan Celalettin Moğollara karşı yapmış olduğu savaşı kaybetmişti. Ardından Hindistan'a geçerek Hindistan Sultanından toprak istemişti. Hindistan sultanı ise bu isteği geri çevirmişti. Hindistan'dan İran'a geçen Sultan Celalettin burada Sultan Kamil ve Anadolu Selçuklu Devletine mektup gönderdi. Mektubunda Moğollara karşı birleşme isteğini iletti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin o dönemde başında 1. Aleaddin Keykubat yer alıyordu. Alaattin Keykubat Sultan Celalettin'in göndermiş olduğu bu mektuba övgüler gönderdi. Bu mektuplaşmalar sonucunda Moğollara karşı bir ittifak kurulacağı düşünülüyordu. Fakat beklenen olmadı.





Sultan Celalettin stratejik bir hata yapmıştı. O dönemde Alaaadin Keykubat'a karşı olan isyancıları kendi safına çekmek için uğraştı. Bu durum ise Alaaddin Keykubat ve Sultan Celalettin arasında soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu. Bu durumu fırsat olarak gören Moğollar, savaş stratejisi yaparak Harzemşah kıyafetli bazı askerleri ile Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına saldırdı. Bu durum ise iyice iki devletin arasını açmıştı. Sultan Celaleddin bunun üzerine asıl savaş sebebini ortaya çıkaracak bir hamle yaptı. Ahlat'ı feth ederek Anadolu Selçuklu Devletleri topraklarına iyice yaklaşmış oldu. Bunun üzerine ise Anadolu'da yer alan Trabzon Rum Devleti Harzemşahlılar tarafında oldurduğu bildirdi.