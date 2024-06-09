’10 Haziran okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! MEB’den sıcak karar; Pazartesi günü öğretmen ve öğrenciler dikkat! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Haziran ayının gelmesiyle birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi de sona eriyor. Milyonlarca öğrenci, okulların kapanması ve yaz tatiline girmek için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okullar 14 Haziran Cuma günü yapılacak karne törenleriyle resmi olarak kapanacak ve uzun yaz tatili başlayacak.

Okulların Kapanış Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesini sabırsızlıkla bekliyor. Bu yılın son günü olan 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerle birlikte, okullar yaz tatiline girecek. Öğrenciler, bu tarihe kadar derslerine devam edecek ve okulların kapanışını heyecanla bekleyecekler.