’10 Haziran okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! MEB’den sıcak karar; Pazartesi günü öğretmen ve öğrenciler dikkat! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Okul İdaresi Karar Verecek
Yoklama durumu ile ilgili olarak okul idaresi karar verme yetkisine sahiptir. Önceki yıllarda olduğu gibi, okullarda son hafta da yoklamaların alındığı bilinmektedir. Dolayısıyla, 10 Haziran Pazartesi günü de yoklama alınması muhtemeldir. Öğrencilerin okula devam etmeleri ve yoklamaların alınacağını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önemlidir.
Karnelerin Dağıtılacağı Gün
2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Bu tarih itibariyle öğrenciler yaz tatiline başlayacak ve yeni eğitim yılına kadar dinlenme fırsatı bulacaklar.
Karnelerin dağıtılacağı gün, öğrenciler bir yıllık emeklerinin karşılığını alacak ve notlarını öğrenecekler.
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, yoklamaların alınıp alınmayacağı konusunda belirsizlik yaşayan öğrenciler için en doğru bilgi okul idaresinden alınacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel uygulamaları doğrultusunda, okulların son haftasında da yoklama alınması beklenmektedir. Öğrencilerin, bu durumu göz önünde bulundurarak okula devam etmeleri ve karnelerini almaya hazırlanmaları gerekmektedir.