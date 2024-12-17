Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller listesi! Artvin Valiliği duyurdu

Artvin Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle 6 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli, Murgul ve Merkez ilçelerde okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi. Kamu personelinden hamile ve engelli çalışanlar ise idari izinli sayılacak.

Fotoğraflar: AA

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre Artvin il merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı beklenirken, sabah saatlerinde yağışın etkisini artıracağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 18 Aralık Çarşamba günü Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde:

İlk ve orta dereceli okullar,

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,

Halk eğitim merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.