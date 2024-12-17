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Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller listesi! Artvin Valiliği duyurdu

Artvin’de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez ilçe ve 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için 18 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 23:46 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 23:46
Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller listesi! Artvin Valiliği duyurdu

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    Artvin Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle 6 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli, Murgul ve Merkez ilçelerde okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi. Kamu personelinden hamile ve engelli çalışanlar ise idari izinli sayılacak.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

    Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre Artvin il merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı beklenirken, sabah saatlerinde yağışın etkisini artıracağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 18 Aralık Çarşamba günü Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde:

    İlk ve orta dereceli okullar,

    Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,

    Halk eğitim merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

    Artvin Valiliği duyurusuArtvin Valiliği duyurusu

    KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

    Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile personel, engelli çalışanlar ve engelli çocuğu bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı açıklandı.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırması beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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