Okullar ne zaman tatil edilecek? 2025 Sömestr tatili ne zaman? MEB| ikinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başladı. Eğitim yılının ilk yarısının tamamlanmasına az bir süre kala öğrenciler ve veliler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2025 sömestr tatili hangi tarihte? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi tatil takvimi...
2025 sömestr tatili ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi, 9 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler, sömestr tatili için 20 Ocak 2025 Pazartesi günü son kez okula gidecekler.
Yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tatil, öğrenciler ve öğretmenler için toplam 11 gün sürecek.
Okulların kapanmasına kaç gün var?
Bugün (14 Aralık 2024) itibarıyla okulların kapanmasına sadece 36 gün kaldı. Yani, öğrenciler sömestr tatilini 36 gün sonra yapacak.
İkinci ara tatil ne zaman?
Sömestr tatilinin ardından ikinci dönemde 31 Mart – 4 Nisan 2025 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.
Yaz tatili ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim yılı sona erdikten sonra öğrenciler için yaz tatili 20 Haziran 2025'te başlayacak.