Okullar ne zaman tatil edilecek? 2025 Sömestr tatili ne zaman? MEB| ikinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başladı. Eğitim yılının ilk yarısının tamamlanmasına az bir süre kala öğrenciler ve veliler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2025 sömestr tatili hangi tarihte? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi tatil takvimi...