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Okullar ne zaman tatil edilecek? 2025 Sömestr tatili ne zaman? MEB| ikinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

Eğitim öğretim döneminin ilk yarısının tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenci ve veliler tarafından 2025 yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte 2025 MEB takvimine ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 13:31
Okullar ne zaman tatil edilecek? 2025 Sömestr tatili ne zaman? MEB| ikinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başladı. Eğitim yılının ilk yarısının tamamlanmasına az bir süre kala öğrenciler ve veliler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2025 sömestr tatili hangi tarihte? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi tatil takvimi...

Okullar ne zaman tatil edilecek? 2025 Sömestr tatili ne zaman? MEB| ikinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

2025 sömestr tatili ne zaman başlayacak?

2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi, 9 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler, sömestr tatili için 20 Ocak 2025 Pazartesi günü son kez okula gidecekler.

Yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tatil, öğrenciler ve öğretmenler için toplam 11 gün sürecek.

Okullar ne zaman tatil edilecek? 2025 Sömestr tatili ne zaman? MEB| ikinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

Okulların kapanmasına kaç gün var?

Bugün (14 Aralık 2024) itibarıyla okulların kapanmasına sadece 36 gün kaldı. Yani, öğrenciler sömestr tatilini 36 gün sonra yapacak.

Okullar ne zaman tatil edilecek? 2025 Sömestr tatili ne zaman? MEB| ikinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

İkinci ara tatil ne zaman?

Sömestr tatilinin ardından ikinci dönemde 31 Mart – 4 Nisan 2025 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak.

Okullar ne zaman tatil edilecek? 2025 Sömestr tatili ne zaman? MEB| ikinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri...

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2024-2025 eğitim yılı sona erdikten sonra öğrenciler için yaz tatili 20 Haziran 2025'te başlayacak.