Son dakika MEB-Valilik kar tatili açıklaması! 17 Aralık 2024 Salı okul tatili olan iller listesi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, birçok ilde kar tatili beklentisini artırdı. Henüz Malatya, Van, Gaziantep ve Trabzon gibi illerde resmi bir açıklama yapılmazken, valiliklerden gelecek duyurular öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.
Fotoğraflar: AA
ARTVİN'DE EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA VERİLDİ
Artvin Valiliği, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle merkez ilçe ile Şavşat ve Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık Salı günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.
Ayrıca Borçka ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için de tatil kararı alındı. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.
DİĞER İLLERDE SON DURUM
Malatya, Van, Gaziantep, Trabzon gibi illerde ise henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Bu illerde valiliklerden veya kaymakamlıklardan gelecek duyurular bekleniyor.