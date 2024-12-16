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Son dakika MEB-Valilik kar tatili açıklaması! 17 Aralık 2024 Salı okul tatili olan iller listesi

17 Aralık Salı günü etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşullarının ulaşımı etkilediğini belirterek öğrencilerin güvenliği için bu kararın alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:05 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:10
Son dakika MEB-Valilik kar tatili açıklaması! 17 Aralık 2024 Salı okul tatili olan iller listesi

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    Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, birçok ilde kar tatili beklentisini artırdı. Henüz Malatya, Van, Gaziantep ve Trabzon gibi illerde resmi bir açıklama yapılmazken, valiliklerden gelecek duyurular öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ARTVİN'DE EĞİTİM VE ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

    Artvin Valiliği, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle merkez ilçe ile Şavşat ve Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık Salı günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.

    Ayrıca Borçka ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için de tatil kararı alındı. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

    DİĞER İLLERDE SON DURUM

    Malatya, Van, Gaziantep, Trabzon gibi illerde ise henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Bu illerde valiliklerden veya kaymakamlıklardan gelecek duyurular bekleniyor.

    17 ARALIK HAVA DURUMU

    Meteoroloji'nin tahminlerine göre Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışı devam edecek. Çığ tehlikesi, don ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği bildiriliyor. Tatil haberleriyle ilgili detaylar ve diğer illerden gelecek açıklamalar gün boyunca takip edilerek güncellenecektir.

    Artvinde eğitime kar engeli! İki ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatilArtvinde eğitime kar engeli! İki ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil
    Artvin'de eğitime kar engeli! İki ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil

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