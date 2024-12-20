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AUZEF güz dönemi sınav takvimi belli oldu mu? AUZEF final sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav takvimi adaylara tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) Aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF final sınavı tarihi nedir? İşte AUZEF güz dönemi sınav takviminin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 16:17 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 16:19
AUZEF güz dönemi sınav takvimi belli oldu mu? AUZEF final sınavı ne zaman?

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    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi final sınav tarihlerini duyurdu. Final sınavları, Aralık ayında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. İşte sınav sürecine ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AUZEF Final Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

    AUZEF 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi bitirme sınavları, 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle saatlerinde olmak üzere toplamda üç oturumda düzenlenecek. Sınavlara katılmak isteyen öğrenciler sınav yerlerini ve saatlerini öğrenci bilgi sisteminden kontrol edebilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bütünleme Sınavı Tarihleri

    Güz dönemi final sınavına katılamayan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için düzenlenecek bütünleme sınavlarına katılma hakkına sahip olacaklar. Bütünleme sınavları ise 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav Değerlendirme Sistemi

    AUZEF sınavları, Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim programları için farklı değerlendirme kriterlerine sahiptir. Açıköğretim programlarında her dört yanlış cevap bir doğru cevabı eksiltirken, Uzaktan Eğitim programlarında bu kural geçerli değildir. Ayrıca vize sınavlarının değerlendirmedeki etkisi %30, final veya bütünleme sınavlarının etkisi ise %70'tir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    🔻 Önemli Not

    AUZEF sınavlarında, her yanlış cevap için 1,25 puan kaybedilecek. Bu kural yalnızca Açıköğretim programları için geçerlidir. Sınav öncesinde öğrencilerin sınav tarihleri ve yerleri hakkında bilgilendirmeler almak için AUZEF öğrenci portalını düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.

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