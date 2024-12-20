AUZEF güz dönemi sınav takvimi belli oldu mu? AUZEF final sınavı ne zaman?

(Takvim Foto Arşiv)
Sınav Değerlendirme Sistemi
AUZEF sınavları, Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim programları için farklı değerlendirme kriterlerine sahiptir. Açıköğretim programlarında her dört yanlış cevap bir doğru cevabı eksiltirken, Uzaktan Eğitim programlarında bu kural geçerli değildir. Ayrıca vize sınavlarının değerlendirmedeki etkisi %30, final veya bütünleme sınavlarının etkisi ise %70'tir.
(Takvim Foto Arşiv)
🔻 Önemli Not
AUZEF sınavlarında, her yanlış cevap için 1,25 puan kaybedilecek. Bu kural yalnızca Açıköğretim programları için geçerlidir. Sınav öncesinde öğrencilerin sınav tarihleri ve yerleri hakkında bilgilendirmeler almak için AUZEF öğrenci portalını düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.