AUZEF güz dönemi sınav takvimi belli oldu mu? AUZEF final sınavı ne zaman?

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Sınav Değerlendirme Sistemi

AUZEF sınavları, Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim programları için farklı değerlendirme kriterlerine sahiptir. Açıköğretim programlarında her dört yanlış cevap bir doğru cevabı eksiltirken, Uzaktan Eğitim programlarında bu kural geçerli değildir. Ayrıca vize sınavlarının değerlendirmedeki etkisi %30, final veya bütünleme sınavlarının etkisi ise %70'tir.