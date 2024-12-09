SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2025 YÜKSEK LİSANS KYK BURSU KAÇ TL OLDU? Zamlı lisans, yüksek lisans, doktora burs ücretleri ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan, Gaziantep’te düzenlenen "Gaziantep Gençlik Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan üniversite öğrencilerine yönelik 2025 yılı KYK burs ve kredi miktarlarını duyurdu. Bu kapsamda yeni yılda uygulanacak KYK burs ücretleri merak edilip araştırılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 09:07 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 09:07
2025 YÜKSEK LİSANS KYK BURSU KAÇ TL OLDU? Zamlı lisans, yüksek lisans, doktora burs ücretleri ne zaman yatacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025 yılına dair KYK burs ödemeleri üniversite öğrencilerinin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarlarının artırıldığını duyurdu. Peki zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? Yeni burs miktarları ne kadar olacak? İşte 2025 yılı burs miktarları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden." dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira." yanıtını verdi.

Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah." ifadelerine yer verdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN BURS ÜCRETİ KAÇ TL OLACAK 2025?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 2.000 TL burs verilirken yüksek lisans öğrencileri için bu miktar 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödeniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre yüksek lisans öğrencilerinin burslarının 6.000 TL'ye, doktora öğrencilerinin burs ücretlerinin ise 9.000 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı KYK burs ödemelerinin 2025 Ocak ayından itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Suriyeliler Şam’a akın ediyor
Halkbank
EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı
Esad fare gibi kaçtı! İngilizler Uçağı düştü dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya sığınma teklif etti: Beşar ve ailesi Moskova’da
Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? Kampanyalarda neler var?
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ın Suriye tarafındaki Şeyh dağını işgal etti!
Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’teki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar | Öğrencilere burs müjdesi: 3 bin TL’ye çıkardık
2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...
Trafikte yeni dönem başladı: Bunu yaptırmak artık zorunlu! Noterde satış işleminden önce...
9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar
Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyetik çift köpeklerinin doğum günü için Amerika’dan özel DJ getirdi
CANLI | Suriye Milli Ordusu Münbiç’e girdi çatışmaya giren PKK/YPG’liler esir alındı: Kafa kesmek yok yargılanacaklar
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
İşte Beşar Esad ve bilinmeyenleri | Dedesinin lakabı ’vahşi hayvan’ | Ağabeyinin kazasıyla Suriye halkının başına bela oldu
SON DAKİKA