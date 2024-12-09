2025 YÜKSEK LİSANS KYK BURSU KAÇ TL OLDU? Zamlı lisans, yüksek lisans, doktora burs ücretleri ne zaman yatacak?

2025 yılına dair KYK burs ödemeleri üniversite öğrencilerinin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarlarının artırıldığını duyurdu. Peki zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? Yeni burs miktarları ne kadar olacak? İşte 2025 yılı burs miktarları...

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KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden." dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira." yanıtını verdi.

Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah." ifadelerine yer verdi.