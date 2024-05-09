Öğretmenler ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar dahil... MEB’den sıcak karar; ’9-10 Mayıs okullar tatil olacak’ iddiaları netleşti!

16 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, yaz tatili planları için heyecanla bekledikleri tarihleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine odaklandı. Öte yandan sosyal medyada, "9-10 Mayıs" okullar tatil olacak" iddiaları dolaşmaya başladı. İşte merak edilen tatil takvimi ve detaylar haberimizde...
Okullar Ne Zaman Kapanıyor?
2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 11 Eylül'de çaldı ve öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini gerçekleştirdi. Ardından, Ocak-Şubat ayları arasında Sömestr tatili yapıldı. İkinci dönemde ise ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Öğrenciler için yoğun ve yorucu geçen bir eğitim öğretim yılı daha sona eriyor. 2024 yılının eğitim öğretim faaliyetleri, 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak. Karneler ise Haziran'ın ikinci haftasında dağıtılacak.
9-10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
9 Mayıs ve 10 Mayıs'ta okulların tatil olacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarihler arasında dersler kaldığı yerden devam edecektir.