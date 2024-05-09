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Öğretmenler ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar dahil... MEB'den sıcak karar; '9-10 Mayıs okullar tatil olacak' iddiaları netleşti!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir merakla bekleniyordu. Bu takvim, 2024 yaz tatilinin ne zaman başlayacağı ve okulların ne zaman kapanacağı konusunda netlik kazandırdı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 08:20 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 08:20
Öğretmenler ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar dahil... MEB’den sıcak karar; ’9-10 Mayıs okullar tatil olacak’ iddiaları netleşti!

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16 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, yaz tatili planları için heyecanla bekledikleri tarihleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine odaklandı. Öte yandan sosyal medyada, "9-10 Mayıs" okullar tatil olacak" iddiaları dolaşmaya başladı. İşte merak edilen tatil takvimi ve detaylar haberimizde...

Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 11 Eylül'de çaldı ve öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini gerçekleştirdi. Ardından, Ocak-Şubat ayları arasında Sömestr tatili yapıldı. İkinci dönemde ise ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Öğrenciler için yoğun ve yorucu geçen bir eğitim öğretim yılı daha sona eriyor. 2024 yılının eğitim öğretim faaliyetleri, 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak. Karneler ise Haziran'ın ikinci haftasında dağıtılacak.

9-10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

9 Mayıs ve 10 Mayıs'ta okulların tatil olacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarihler arasında dersler kaldığı yerden devam edecektir.

2023-2024 Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024 yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Yaz tatili süresi boyunca öğrencilere dinlenme ve eğlence imkanı sunulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı da duyurulacak.

Merkezi Sınavlar Haziran'da Yapılacak

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı 2 Haziran'da yapılacak. Üniversiteye giriş sınavı olan Alan Yeterlilik Testi, Temel Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MEB Yeni Müfredat Taslağını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir hazırlık içinde olduğu yeni müfredatın taslağını erişime açtı. Bu yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. İlkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda başlayacak olan bu yeni müfredat, eğitim sistemine önemli bir yenilik getirecek.

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