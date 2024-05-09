Öğretmenler ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar dahil... MEB’den sıcak karar; ’9-10 Mayıs okullar tatil olacak’ iddiaları netleşti!

2023-2024 Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2024 yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Yaz tatili süresi boyunca öğrencilere dinlenme ve eğlence imkanı sunulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı da duyurulacak.

Merkezi Sınavlar Haziran'da Yapılacak Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı 2 Haziran'da yapılacak. Üniversiteye giriş sınavı olan Alan Yeterlilik Testi, Temel Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MEB Yeni Müfredat Taslağını Açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir hazırlık içinde olduğu yeni müfredatın taslağını erişime açtı. Bu yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. İlkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda başlayacak olan bu yeni müfredat, eğitim sistemine önemli bir yenilik getirecek.