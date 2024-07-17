TYT ek puanlı sıralama bölümleri tercihi nasıl yapılır? YKS ek puanlı yerleştirme nedir?

YKS 2024 sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan " https://sonuc.osym.gov.tr " adresinde ve mobil uygulamasında adayların erişimine açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını sorgulayabilirler. Sınav sonuçlarının açıklanması, adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda ve bu sonuçlara göre tercihler yapılacak.

2024 YKS Baraj Puanı Kalktı mı?

2024 YKS için yapılan değişiklikler doğrultusunda, sınav puanı hesaplanmasında kullanılan baraj puanları kaldırıldı. Önceki yıllarda uygulanan TYT puan türünde 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan baraj puanı şartı artık geçerli değil. Bu durum, adayların daha geniş bir yelpazede tercihte bulunmalarına olanak tanıyor.

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Adaylar, 2024 YKS sonuçlarına göre, orta öğretim başarı puanının eklenmesiyle oluşacak yerleştirme puanı üzerinden, puan üstünlüğüne göre yerleştirme imkanına sahip olacaklar. Bu, adayların tercih yaparken daha esnek hareket etmelerini sağlayacak bir diğer önemli değişiklik olarak öne çıkıyor.