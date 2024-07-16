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YKS yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Kaç tercih hakkı var?

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 milyonu aşkın adayın katılımıyla tamamlandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar şimdi de yoğun bir şekilde tercih dönemine hazırlık yapıyorlar. 2024 YKS tercih kılavuzu ve belirlenen tercih tarihleri, üniversite adaylarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte 2024 yılında üniversite tercihleri için belirlenen tarihler ve adayların bilmesi gereken önemli detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 16:58 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 16:58
YKS yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Kaç tercih hakkı var?

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YKS sonuçları açıklandı. Şimdi sırada üniversite tercih dönemi var. Peki, YKS 2024 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz sene YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor. Kesin tarihler belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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