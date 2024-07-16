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YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...

Son dakika haberleri... Milyonlarca üniversite adayı, gözlerini ÖSYM'den gelecek haberlere çevirmişti. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. Ersoy, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'sinin sınava katıldığını açıkladı. Öte yandan Ersoy, 2024 YKS birincilerinin Mersin, İstanbul, Elazığ, Rize ve Ankara'dan çıktığını duyurdu. Peki sonuçlara nereden ve nasıl bakılacak? Üniversite tercih tarihleri belli oldu mu 2024? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 09:47 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 14:32
YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...

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Milyonlarca öğrenicinin büyük bir heyecanla beklediği 2024-YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin, ÖSYM Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Bu gelişmeler sonrası gözler tercih tarihlerine çevrildi. İşte detaylar...

Ersoy, "YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşaması bugün sona erdi. ÖSYM olarak 3 milyondan fazla adayımızın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibarıyla osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz. Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adaylarımızı tebrik ediyorum. Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil. Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar" diye konuştu.

BİRİNCİLERİ AÇIKLADI

Ersoy, sınav alanlarına göre birinci olan adayları açıklayarak, "Temel Yeterlilik Testi birincimiz Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç, Alan Yeterlilik Testleri birincilerimiz eşit ağırlıkta Galatasaray Lisesi'nden Berra Kuruş, sayısalda Cemil Meriç, Elazığ Fen Lisesi'nden Arda Taşdemir, sözel alanında ise Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden Fatih Emre Düzcan birinci olmuştur" dedi.

Yabancı Dil Testi birincilerini de paylaşan Ersoy; Almanca'da Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Arapça'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Fransızca'da Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, İngilizce'de İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş, Rusça'da Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi'nden Safiye Yaşar'ın birinci olduğunu açıkladı.

Ersoy, sınav sonucunu öğrenen adaylardan, sonuç sayfasında aşırı yük oluşmaması ve tüm adayların sonucunu rahatça öğrenmesi için sonuç açıklama sayfasına bir daha bir daha girmemelerini istedi.

Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerine ilişkin de yazılı açıklamada bulundu.

"TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan, 2 milyon 819 bin 362'si sınava katıldı, 301 bin 508 aday sınava girmedi." bilgisini veren Ersoy, Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 adayın sınava katıldığını, 243 bin 203 adayın ise sınava girmediğini bildirdi.

Ersoy, Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90'ının sınava katıldığını, 62 bin 294 adayın sınava girmediğini aktardı.

KADIN ADAYLARIN ERKEK ADAYLARA GÖRE SINAVA KATILIM ORANI DAHA FAZLA
TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'inin, kadın adayların yüzde 92,16'sının; AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 84,84'ünün, kadın adayların yüzde 90,64'ünün ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,69'unun, kadın adayların ise yüzde 78,19'unun oturumlara katıldığını belirten Ersoy, tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğunu kaydetti.

YKS SORU DAĞILIMLARI
ÖSYM Başkanı Ersoy, birinci oturumdaki TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildiğini anımsattı.

İkinci oturumdaki AYT'de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru sorulduğunu ve adaylara 180 dakika süre verildiğini ifade eden Ersoy, üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan YDT'de ise her bir dil testi için adaylara 80 soru sorulduğunu ve 120 dakika süre verildiğini aktardı.



Ersoy, YKS'de üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun olmadığını belirtti.

YKS TESTLERİNİN ORTALAMALARI
Ersoy, YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:
"2024-TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları Türkçe (40 soru) testinde 21,427, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001, temel matematik (40 soru) testinde 7,955 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 5,547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,247, kimya (13 soru) alt testinde 1,457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324 olmuştur.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,275 olmuştur."



Ersoy, YDT'nin ortalamalarının ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638, Rusça testinde 52,332 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TYT TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLERDE KADIN ADAYLAR BAŞARILI
ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ortalamalarına ilişkin de bilgiler verdi.
TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:



"Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların ortalaması, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı."

"BAŞARININ TEK BAŞINA ELDE EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Büyük bir sabır ve gayret göstererek başarı sağlayan adayları tebrik eden Ersoy, şu açıklamada bulundu:
"Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil, şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar ve ülkemize faydalı vazifelerde görev alacaklar. Onlar ülkemizin geleceği, umudumuz."

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından üniversite adayları için ÖSYM tercih süreci bilgisi paylaşacak. YKS tercihleri ile ilgili tarihler henüz netleşmedi.

YKS tercihleri ÖSYM AİS aracılığıyla yapılacak.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Sınavda uygulanan her test için verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilerek, adayların her test için birer standart puanı hesaplanıyor.

Her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.

Son sınıf öğrencilerinin ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak, o testin ortalama ve standart sapması bulunuyor.

Elde edilen ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanıyor.

Sınav sonrası ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılıyor ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak puanlama yapılıyor.

Sınav sonrası ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda ise, güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama yapılıyor.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Üniversite adayları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresine TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler. Ayrıca, e-Devlet kapısı üzerinden Aday İşlemleri Sayfası'na (AİS) giriş yaparak da sonuçlara ulaşılabilecek.

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