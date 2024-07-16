YKS sonuçları sonrası düşük puanlı ve iş bulma oranı yüksek bölümler açıklandı! Bu meslekler çok para kazandırıyor

Düşük puanlı ve iş bulma oranı yüksek bölümler açıklandı! Bu meslekler yüksek maaş fırsatı sunuyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci de başladı. Gelecekte yüksek maaşla çalışmak isteyen adaylar için hangi bölümlerin tercih edilmesi gerektiği konusu büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından paylaşılan yükseköğretim istihdam göstergeleri, yüksek maaşlı lisans ve ön lisans bölümlerini belirliyor. İşte mezun olduktan sonra kolayca iş bulabileceğiniz ve yüksek maaş fırsatları sunan bölümler.
Üniversite tercih döneminde, gelecekte yüksek maaşlarla çalışmak ve iş bulma oranı yüksek bölümleri tercih etmek isteyen öğrenciler için TÜİK'in açıkladığı istihdam verileri önemli bir rehber niteliği taşıyor. Pilotaj, matematik mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım, uçak mühendisliği gibi lisans bölümleri ile polis meslek eğitimi, perakende satış ve mağaza yönetimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ve elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı gibi ön lisans bölümleri, yüksek maaş fırsatları ve düşük iş bulamama oranları ile öne çıkıyor. Bu bölümleri tercih eden öğrenciler, mezun olduktan sonra kariyerlerinde başarılı olabilir ve iyi gelir elde edebilirler.
Yükseköğretim istihdam göstergelerine göre, lisans mezunlarının kazanç durumları analiz edildiğinde, en yüksek maaşı olan bölümler şu şekilde sıralanıyor:
Pilotaj
Pilotaj bölümü, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Bu bölümden mezun olanlar, havayolu şirketlerinde pilot olarak yüksek maaşlarla çalışma fırsatına sahip oluyor.
Matematik Mühendisliği
Matematik mühendisliği, analitik düşünme yeteneğine sahip bireyler için ideal bir bölüm. Mezunlar, finans, yazılım ve veri analitiği gibi çeşitli alanlarda iş bulabiliyor ve yüksek maaşlarla çalışabiliyor.