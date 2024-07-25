PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

En ucuz en pahalı özel üniversiteler hangileri? Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı 2024-2025? Yeditepe, Koç, Nişantası, Maltepe, Beykent...

Türkiye'de üniversite hayali kuran adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecanla beklerken, 2024-2025 akademik yılı için özel üniversitelerin belirlediği öğrenim ücretleri de büyük bir merak konusu haline geldi. Öğrenciler ve aileleri, ekonomik bütçelerine en uygun üniversite seçeneklerini değerlendirmek adına, üniversitelerin güncel ücret listeleri üzerinde yoğun araştırmalar yapıyor. İşte bu yıl için özel üniversitelerin öğrenim ücretlerinde göze çarpan bazı önemli detaylar ve bu ücretlerin öğrenci adaylarına sunacağı fırsatlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:47 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:47
En ucuz en pahalı özel üniversiteler hangileri? Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı 2024-2025? Yeditepe, Koç, Nişantası, Maltepe, Beykent...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye genelinde binlerce üniversite adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını beklerken, özel üniversitelerin 2023-2024 eğitim yılı ücretleri de merakla araştırılıyor. İşte bu yılın ücret listelerinde dikkat çeken detaylar...

VAKIF ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

İstanbul'da bulunan vakıf üniversitelerinin 2024-2025 akademik yılı ücretleri henüz açıklanmadı.

2023-2024 YILI ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI

İşte sosyal medyada paylaşılan bazı özel üniversitelerin 2023-2024 öğretim yılı ücretleri:

Sabancı Üniversitesi: Tüm lisans ve Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık Dil Eğitimi) programlarında %10 KDV dahil 510.000 TL

Koç Üniversitesi: Tıp Fakültesi dışındaki programlarda KDV dahil 520.000 TL, Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dahil 358.000 TL, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dahil 520.000 TL

Özyeğin Üniversitesi: İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi öğretim ücreti 475.000 TL, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi için öğretim ücreti 340.000 TL.

Bilkent Üniversitesi: Tüm bölüm ve programlarda %10 KDV dahil 300.000 TL

Doğuş Üniversitesi: Psikoloji 363.636 TL, Hukuk Fakültesi %50 indirimli 109.091 TL, Yazılım Mühendisliği %50 indirimli 157.576 TL (KDV Hariç)

Bahçeşehir Üniversitesi: İletişim Fakültesi 272.500 TL, Hukuk Fakültesi 292.200 TL, Eczacılık Fakültesi 307.100 TL, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 288.300 TL.

Yeditepe Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği 295.000 TL, Eczacılık 310.500 TL, Gazetecilik 269.000 TL, Hukuk Fakültesi 315.000 TL, Tıp Fakültesi 396.000 TL (KDV Hariç)

Kadir Has Üniversitesi: Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi 329.000 TL, Sanat ve Tasarım Fakültesi 311.140 TL (KDV Hariç)

Beykent Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği %50 indirimli 157.576 TL, Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli 121.212 TL, Sosyoloji %50 indirimli 115.152 TL, Dijital Oyun Tasarımı %50 İndirimli 118.788 TL

Işık Üniversitesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi yıllık ücret 228.980 TL (İndirimsiz), %75 indirimli 57.245 TL, %50 indirimli 114.490 TL, %25 indirimli 171.735 TL.

Not: Üniversitelerin 2023 yılına ait fiyatlandırmaları haberimizde belirtilmiştir. 2024-2025 öğretim yılı için fiyat listeleri henüz oluşturulmadı. Geçmiş yıllar ve güncel ücretlendirmeler hakkında en doğru bilgilere ulaşmak için ilgili üniversite ile doğrudan iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar’dan çok özel açıklamalar
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Türk Telekom
Özel okulların ücreti 1 milyon lirayı aştı! Zirve Alman Lisesi’nde! Tepki yağdı: Birileri dur desin
2024-YKS ÖSYM TERCİH KILAVUZU VE TERCİH EKRANI AİS | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Tercih sihirbazı yokatlas.yok.gov.tr | En düşük puanlı bölümler...
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Anadolu Ajansı
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Bankalar ne kadar veriyor? Kimler ödemesini artırabilir? İşte maaşa göre promosyon aralığı
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca ilk isteği o oldu! Doktoru konuştu: Karşımızda adeta iki azrail vardı...
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris’e övgü yağdırdı
ABD’de utanç görüntüleri! Katil Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı | Türkiye’den sert tepki
ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun
Premier Lig’in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor
Beyaz Saray’a Netanyahu gösterisi! Binlerce protestocu toplandı
SON DAKİKA