atv'deki büyük finalde nefes kesen anlar: Türkiye Entelektüel Oyunları kazananları belli oldu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri bilgi, kültür ve düşünce ekseninde bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO), bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında gençler, hem bilgi yarışmalarında hem de müzakere oturumlarında yeteneklerini sergiledi.

Bu yıl TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması ve TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye genelinde il birincisi olan öğrenciler yarı final ve final etabına yükselmeye hak kazandı. Yarışmacılar, 13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen programlarda bir araya geldi.