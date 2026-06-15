atv'deki büyük finalde nefes kesen anlar: Türkiye Entelektüel Oyunları kazananları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı ve NUN Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Entelektüel Oyunları’nda (TEO) şampiyonlar belli oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen il birincisi liselilerin kıyasıya yarıştığı ve büyük finali atv ekranlarında nefes kesen programla yayınlanan dev organizasyonda, yüz binlerce liralık ödüller sahiplerini buldu. İşte 2026 TEO sonuçları, şampiyon olan öğrenciler ve kazanan okulların tam listesi.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye Entelektüel Oyunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlendi.
- TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda birinciliği İstanbul Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı.
- Liseler Arası Müzakere Yarışması'nda Batman Anadolu Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi ve Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İHL'den oluşan takım birinci oldu.
- Yarışmalar, İstanbul'da 13 ve 14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.
- Organizasyon, gençlerin entelektüel potansiyelini harekete geçirmeyi ve uzun vadeli katkılar sunmayı hedefliyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri bilgi, kültür ve düşünce ekseninde bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO), bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında gençler, hem bilgi yarışmalarında hem de müzakere oturumlarında yeteneklerini sergiledi.
Bu yıl TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması ve TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye genelinde il birincisi olan öğrenciler yarı final ve final etabına yükselmeye hak kazandı. Yarışmacılar, 13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen programlarda bir araya geldi.
BİLGİ YARIŞMASINDA GENİŞ BİR ENTELEKTÜEL İÇERİK HAVUZU
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması, gençlere edebiyattan tarihe, sinemadan felsefeye kadar uzanan geniş bir içerik alanında kendilerini gösterme fırsatı sundu.
Öğrenciler, kitaplar, şiirler, filmler ve şarkılar üzerinden medeniyet, insan, ahlak ve hakikat kavramları üzerine düşünürken farklı disiplinler arasında bağ kurarak çok yönlü bir bakış açısı geliştirdi. Yarışmanın büyük finali ise 14 Haziran'da Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Aynı gün saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanan final programının moderatörlüğünü Cem Öğretir üstlendi.
BİLGİ YARIŞMASININ KAZANANLARI
Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda birincilik ödülünü İstanbul Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Fatma Betül Kaya ve Hatice Berra Uysal kazandı. Başarılı öğrenciler, şampiyonlukla birlikte 250 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.
Yarışmada ikinci sırada yer alan Sakarya Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Beyza Tezer ve Esma Betül Karakaş ise 125 bin TL ödül kazandı.
Üçüncülük ödülü ise Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ahmet Arduç ve Umut Kayra Şirin'in oldu. Öğrenciler, 75 bin TL para ödülünün sahibi olarak organizasyonu tamamladı.
BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI
|Derece
|Öğrenciler
|Okul
|Ödül
|1.
|
Fatma Betül Kaya
Hatice Berra Uysal
|Şehit Haki Aras Kız Anadolu İHL (İstanbul)
|250 bin TL
|2.
|
Beyza Tezer
Esma Betül Karakaş
|Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İHL (Sakarya)
|125 bin TL
|3.
|
Ahmet Arduç
Umut Kayra Şirin
|Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İHL
|75 bin TL
MÜZAKERE YARIŞMASINDA FİKİRLER YARIŞTI
Türkiye Entelektüel Oyunları kapsamındaki Liseler Arası Müzakere Yarışması ise organizasyona düşünce üretimi ve fikir temelli tartışma boyutu kazandırdı.
13 Haziran'da NUN Okullarında gerçekleştirilen yarı final ve final oturumlarında öğrenciler; düşüncelerini delillerle temellendirme, farklı görüşleri değerlendirme, ortak bir zeminde buluşma ve fikirlerini etkili şekilde ifade etme becerilerini ortaya koydu.
Karşılıklı saygı ve muhakeme ekseninde ilerleyen oturumlarda gençler, ele aldıkları konuları farklı yönleriyle değerlendirerek çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirdi.
MÜZAKERE YARIŞMASININ KAZANANLARI
Müzakere Yarışması'nda birinciliği Batman Anadolu Lisesinden Şükran Baykara, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinden Tuğsem Tunga, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesinden Elif Eser ve Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundan Elif Beyza Deveci'nin yer aldığı takım elde etti.
Birinci olan takım üyelerinin her birine 50 bin TL ödül verildi.
İkincilik ise Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesinden Yusuf Gülmez, Aydın Nazilli Fen Lisesinden Eside Buğlem Çulha, Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinden Ayşe Yağmur Ciğercioğlu ve Rize Sosyal Bilimler Lisesinden Ahsen İrem Can'ın yer aldığı takımın oldu.
İkinci olan takım üyelerinin her biri 20 bin TL ödül almaya hak kazandı.
MÜZAKERE YARIŞMASI SONUÇLARI
|Derece
|Takım Üyeleri
|Ödül
|1.
|
• Şükran Baykara
• Tuğsem Tunga
• Elif Eser
• Elif Beyza Deveci
|Kişi başı 50 bin TL
|2.
|
• Yusuf Gülmez
• Eside Buğlem Çulha
• Ayşe Yağmur Ciğercioğlu
• Ahsen İrem Can
|Kişi başı 20 bin TL
Yarı final ve final programları İstanbul'da gerçekleştirildi
Türkiye Entelektüel Oyunları kapsamında TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması ve TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması yarı finalleri eş zamanlı olarak düzenlendi.
13 Haziran'da NUN Okullarında gerçekleştirilen programda Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen il birincileri yarı final müsabakalarında yarıştı. Gün sonunda ise bu yıl ikincisi düzenlenen TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması'nın büyük finaline yükselen iki takım açıklandı ve final oturumu gerçekleştirildi.
Program boyunca öğrenciler; düşüncelerini delillerle destekleme, farklı görüşleri anlama, saygılı bir tartışma zemini oluşturma ve fikirlerini etkili biçimde ifade etme becerilerini ortaya koydu.
Yarışmaların yanı sıra gün boyunca düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen gençler, birbirlerini tanıma, fikir alışverişinde bulunma ve yeni dostluklar kurma imkânı da yakaladı.
Program kapsamında öğrenciler, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Demiroğlu ile de buluştu.
"ESAS GÖREVİNİZ YAŞADIĞINIZ ZAMANI ANLAMAYA VE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞMAK OLACAK"
Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta burada, Türkiye Entelektüel Oyunları'nda sizler bir bakıma hayatın küçük bir provasını yaptınız. Müzakere turnuvasında ilkelerinizden ödün vermeden ortak faydayı büyütmeye odaklı bir uzlaşma zemini aradınız. Bilgi yarışmasında ise kitaplar, şiirler, filmler ve şarkılar aracılığıyla farklı düşünce dünyalarıyla tanıştınız.
Bütün bunlar farkında olmasanız da zihnî esnekliğinizi artırdı ve size hayat boyu taşıyacağınız bir fikrî sermaye kazandırdı. Bilgi eyleme dönüşmüyorsa insana yük olur. Bu yüzden okuduklarınızı, düşündüklerinizi ve öğrendiklerinizi hayatın içinde anlamlı işlere dönüştürmeniz büyük önem taşıyor."
TÜRKİYE ENTELEKTÜEL OYUNLARI SADECE BİR YARIŞMA DEĞİL
Eğitimde Bir Adım Ötesi inisiyatifi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Entelektüel Oyunları, Milli Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde düzenlenirken yarışmanın sponsorluğunu Türk Telekom, medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya üstlendi.
Organizasyon, yalnızca bir yarışma olmanın ötesinde Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmeyi ve gençlerin geleceğine uzun vadeli katkılar sunmayı hedefliyor.
Bu yıl içerik kapsamı da genişletildi. Kitapların yanı sıra film, belgesel, şiir ve şarkılar da yarışma içeriğine dahil edildi. Böylece öğrencilerin farklı sanat ve düşünce alanlarıyla ilişki kurmaları, disiplinler arası bağlantılar geliştirmeleri ve çok yönlü bir perspektif kazanmaları amaçlandı.
Yarışmacılar, Yunus Emre'den Yusuf İslam'a, Abbas Kiyarüstemi'den Semih Kaplanoğlu'na kadar birçok önemli ismin eserlerini inceleyerek finale hazırlandı. Gençler bu eserler üzerinden medeniyet, insan, ahlak, tarih ve hakikat gibi kavramlar üzerine düşünme fırsatı bulurken eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini de geliştirdi.
Türkiye Entelektüel Oyunları, gençlerin bilgiyle kurdukları ilişkiyi derinleştiren; okuma, analiz, muhakeme ve kendini ifade etme becerilerini destekleyen bir eğitim ve kültür platformu olarak her yıl daha fazla öğrenciyi ortak bir düşünce ikliminde buluşturmaya devam ediyor.
Yarışmaların sonunda ise yalnızca dereceye giren öğrenciler değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençler de yeni dostluklar ve ortak deneyimlerle organizasyondan ayrıldı.