Sınav binaları iki ayrı günde güncellenecek: Uzmanından YKS taktikleri, uyku ve beslenme önerileri
Üniversite sınavı için sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve velide heyecan da yükseldi. Uzmanlar bu günler için beden ve zihnin belirleyici olacağını söylüyor.
Hızlı Özet Göster
- Hafta sonu milyonlarca öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye girecek.
- TYT ve AYT/YDT bu yıl iki ayrı gün ve iki farklı okul binasında yapılacak.
- Eğitim Danışmanı Esin Yılmaz Ashkar, sınav öncesi öğrencilere stratejik hazırlık tavsiyeleri verdi.
- Ashkar, öğrencilerin AYT ve YDT'ye daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.
- Sınav günü için kimlik, kalem, silgi gibi eşyaların önceden hazırlanması ve ulaşım planının yapılması önerildi.
Hafta sonu milyonlarca öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girecek. Sınav sonucu öğrencilerin gelecek hayallerini de şekillendirecek. Sınava sayılı günler kala hem öğrenciler hem de veliler için bazı taktikler önem kazanıyor. Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Esin Yılmaz Ashkar, sınav öncesi TAKVİM okurları için önemli tavsiyelerde bulundu. YKS'de son günlere girildiğinde sürecin değiştiğini belirten Esin Yılmaz Ashkar, "Artık ne kadar çalışıldığı değil, birikimin sınav anında ne kadar doğru kullanılabildiği belirleyici olur. Ne çalışacağını seçmek, denemeyi analiz etmek, güçlü alanları korumak, AYT ve YDT'ye gereken ağırlığı vermek ve iki gün üst üste, bu yıl iki farklı okulda sınav yönetebilecek dayanıklılığı kurmak bu dönemin gerçek gündemi budur" dedi.
DEĞİŞİKLİĞE DİKKAT
Bu yıl önemli bir lojistik değişiklik olduğunu hatırlatan Ashkar, "TYT ve AYT/YDT iki ayrı gün, iki farklı okul binasında yapılacak. Bu küçük bir ayrıntı gibi görünebilir ama ikinci günün sınav binasını önceden görmüş olmak, ulaşım planını hazırlamış olmak, o sabah yaşanabilecek gereksiz bir stres kaynağını baştan ortadan kaldırır" diye konuştu.
HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ
Öğrencilerin bazı taktik yanlışları yaptığını belirten Ashkar, şunları söyledi: Birçok öğrenci TYT netlerine odaklanırken AYT ve YDT'yi geri plana iter. Oysa asıl sıralamayı belirleyen ikinci gündür. TYT ritmini bozmadan akademik ağırlığı AYT'ye ve YDT'ye kaydırmak bu dönemin en kritik tercihidir.
AYT'de baştan sona konu tekrarına girmek yerine veriye dayalı ilerlemek gerekir. Hangi konulardan her yıl soru çıkıyor? "Ben bunu yaparım" denilerek ötelenen ama tam oturmayan konu hangisi? Bu sorulara dürüst yanıt vermek en akıllı adımıdır. Dikkat hatası, acele okuma, işlem yanlışı güçlü derste de net kaybettirir.
BESLENME İHMAL EDİLMEMELİ
Stresli dönemlerde beslenme ya ihmal edilir ya da dengesizleşir. Ama beyin enerji için glikoza, odaklanma için düzenli öğünlere ve yeterli suya ihtiyaç duyar. Aşırı kafein, öğün atlamak, şekerli atıştırmalıklar kısa bir canlılık verse de saatler içinde dikkat dağınıklığını artırır. Sınav günü ne yeneceğini önceden planlamak gerekir.
BİYOLOJİK SAAT KANDIRILMAZ
Esin Yılmaz Ashkar, "Son günlerde gece geç yatma sık görülür. Ama sınav sabahı beden aniden başka bir ritme geçemez. Öğrenci erken kalkacak, uzun süre oturacak, dikkatini koruyacak ve stresini yönetecek. Uykusuzluk okuma hızını, işlem dikkatini ve karar verme becerisini doğrudan bozar. Biyolojik saat kandırılamaz."
AİLELERE KRİTİK TAVSİYELER
Esin Yılmaz Askhar, aileler için de şu tavsiyelerde bulundu: "Bu sene olmazsa ne olacak?", "Emeklerim boşa mı gidecek?"... Bu sorular öğrencinin zihninde sessizce büyüyebilir. Ailelerin görevi hedefi tekrar hatırlatmak değil, emeği görmektir. "Ne olursa olsun yanındayız, bir yol buluruz" cümlesi hedefi küçültmez. Yalnızca öğrencinin felaket senaryosunu bırakarak sınava daha sağlam bir zihinle girmesini sağlar. Son günler mucize arama zamanı değildir. Mevcut potansiyeli doğru hamlelerle skora yansıtma zamanıdır. YKS'de öne çıkan öğrenci yalnızca çok çalışan değil; kendini tanıyan, strateji kuran, iki günü ve iki binayı yöneten, sınav anında bildiğini kullanabilen öğrencidir."
DENEMEYİ ÇÖZMEK YETMEZ
Denemelerin bu günlerde ihmal edilmemesini de isteyen Esin Yılmaz Ashkar, "Denemeler bu günlerde de merkezde kalmalı.
Ama asıl çalışma deneme bittikten sonra başlar. Hangi soruyu bilgi eksikliğinden yapamadı? Hangisini bildiği hâlde kaçırdı? Hangi soru tipinde hep aynı hatayı yapıyor? Bu sorular sorulmadan geçilen her deneme eksik kalır. Bazen üç saatlik konu tekrarı yerine aynı tipte yapılmış beş yanlışı incelemek daha çok kazandırır. Bazen öğrencinin yeni bilgiye değil, bildiğini daha sakin kullanmayı öğrenmeye ihtiyacı vardır" dedi.
ULAŞIM PLANI YAPILMALI
Esin Yılmaz Ashkar, sınav günü için şu bilgileri verdi: "Kimlik, kalem, silgi, saat... Bunların bir gün önce hazır olması gerekir. Bu yıl ikinci günün farklı bir binada olduğu unutulmamalı; ulaşım planı her iki gün için ayrı yapılmalı. Birinci gün çıkarken ikinci günün hangi binada, hangi saatte olduğunun zihinde net olması o geceyi gereksiz bir paniğe dönüştürmez. Ulaşımda tampon süre bırakılmalı."