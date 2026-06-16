Sınav binaları iki ayrı günde güncellenecek: Uzmanından YKS taktikleri, uyku ve beslenme önerileri

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hafta sonu milyonlarca öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye girecek.

TYT ve AYT/YDT bu yıl iki ayrı gün ve iki farklı okul binasında yapılacak.

Eğitim Danışmanı Esin Yılmaz Ashkar, sınav öncesi öğrencilere stratejik hazırlık tavsiyeleri verdi.

Ashkar, öğrencilerin AYT ve YDT'ye daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

Sınav günü için kimlik, kalem, silgi gibi eşyaların önceden hazırlanması ve ulaşım planının yapılması önerildi.

Hafta sonu milyonlarca öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girecek. Sınav sonucu öğrencilerin gelecek hayallerini de şekillendirecek. Sınava sayılı günler kala hem öğrenciler hem de veliler için bazı taktikler önem kazanıyor. Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Esin Yılmaz Ashkar, sınav öncesi TAKVİM okurları için önemli tavsiyelerde bulundu. YKS'de son günlere girildiğinde sürecin değiştiğini belirten Esin Yılmaz Ashkar, "Artık ne kadar çalışıldığı değil, birikimin sınav anında ne kadar doğru kullanılabildiği belirleyici olur. Ne çalışacağını seçmek, denemeyi analiz etmek, güçlü alanları korumak, AYT ve YDT'ye gereken ağırlığı vermek ve iki gün üst üste, bu yıl iki farklı okulda sınav yönetebilecek dayanıklılığı kurmak bu dönemin gerçek gündemi budur" dedi.

Hafta sonu milyonlarca öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye girecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



DEĞİŞİKLİĞE DİKKAT



Bu yıl önemli bir lojistik değişiklik olduğunu hatırlatan Ashkar, "TYT ve AYT/YDT iki ayrı gün, iki farklı okul binasında yapılacak. Bu küçük bir ayrıntı gibi görünebilir ama ikinci günün sınav binasını önceden görmüş olmak, ulaşım planını hazırlamış olmak, o sabah yaşanabilecek gereksiz bir stres kaynağını baştan ortadan kaldırır" diye konuştu.



HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ



Öğrencilerin bazı taktik yanlışları yaptığını belirten Ashkar, şunları söyledi: Birçok öğrenci TYT netlerine odaklanırken AYT ve YDT'yi geri plana iter. Oysa asıl sıralamayı belirleyen ikinci gündür. TYT ritmini bozmadan akademik ağırlığı AYT'ye ve YDT'ye kaydırmak bu dönemin en kritik tercihidir.



AYT'de baştan sona konu tekrarına girmek yerine veriye dayalı ilerlemek gerekir. Hangi konulardan her yıl soru çıkıyor? "Ben bunu yaparım" denilerek ötelenen ama tam oturmayan konu hangisi? Bu sorulara dürüst yanıt vermek en akıllı adımıdır. Dikkat hatası, acele okuma, işlem yanlışı güçlü derste de net kaybettirir.