2026 LGS'ye 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu ve sınav Türkiye genelinde gerçekleştirildi.

LGS'nin ardından soru ve cevap anahtarlarını inceleyen öğrenciler, sınavda kullandıkları kitapçıkları ne zaman alabileceklerini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavda kullandıkları soru kitapçıklarını teslim alabilecekleri tarihi duyurdu. Sonuç takvimi ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşti.

Uzmanlar ise tercih süreci öncesinde adayların soru ve cevap anahtarlarını dikkatle incelemesinin faydalı olacağını belirtiyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarları erişime açıldı. Böylece öğrenciler doğru ve yanlış sayılarını kontrol ederek puanlarına ilişkin ilk değerlendirmelerini yapma imkânı buldu.

Adaylar soru ve cevap anahtarlarıyla puanlarına ilişkin ilk hesaplamalarını yapabiliyor.

LGS'YE 1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye genelinde binlerce okul ve salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

LGS 2026 BAŞVURU VE SINAV ALANI VERİLERİ

Kategori Miktar / Sayı Başvuru Yapan Öğrenci 1 milyon 22 bin 658 İl Sayısı 81 İlçe Sayısı 920 Okul Sayısı 4 bin 244 Salon Sayısı 64 bin 697

SINAV İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LGS'nin ilk oturumunda öğrenciler sözel alandaki soruları yanıtladı. Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan sayısal bölüm uygulandı. Bu bölümde adaylara 40 soru soruldu.

Böylece öğrenciler sınav boyunca toplam 90 soruya cevap verdi.