LGS soru kitapçıkları ne zaman verilecek? MEB 2026 LGS kitapçık teslim tarihi
MEB 2026 LGS soru kitapçıklarının okullardan teslim alınacağı tarihi ve saat detaylarını resmen duyurdu. 13 Haziran’da tamamlanan sınavın ardından 1 milyonu aşkın öğrenci ve veli, cevap anahtarı ekranı ile doğru-yanlış kontrolü yapmaya başladı. İşte adım adım 2026 LGS sonuçları açıklanma tarihi, tercih takvimi ve okullardan kitapçık teslim sürecinin ayrıntıları.
Hızlı Özet Göster
- Milli Eğitim Bakanlığı, LGS soru kitapçıklarının 15 Haziran Pazartesi günü teslim alınabileceğini duyurdu.
- LGS soru ve cevap anahtarları erişime açıldı, öğrenciler puanlarını değerlendirebiliyor.
- 2026 LGS'ye 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu ve sınav Türkiye genelinde gerçekleştirildi.
- LGS sonuçları 10 Temmuz 2026'da açıklanacak ve tercih süreci aynı gün başlayacak.
- LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavda kullandıkları soru kitapçıklarını teslim alabilecekleri tarihi duyurdu. Sonuç takvimi ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşti.
LGS'nin ardından soru ve cevap anahtarlarını inceleyen öğrenciler, sınavda kullandıkları kitapçıkları ne zaman alabileceklerini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre adaylar, sınavda kullandıkları soru kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.
CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI
Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarları erişime açıldı. Böylece öğrenciler doğru ve yanlış sayılarını kontrol ederek puanlarına ilişkin ilk değerlendirmelerini yapma imkânı buldu.
Uzmanlar ise tercih süreci öncesinde adayların soru ve cevap anahtarlarını dikkatle incelemesinin faydalı olacağını belirtiyor.
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LGS'YE 1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİ BAŞVURDU
Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye genelinde binlerce okul ve salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
LGS 2026 BAŞVURU VE SINAV ALANI VERİLERİ
|Kategori
|Miktar / Sayı
|Başvuru Yapan Öğrenci
|1 milyon 22 bin 658
|İl Sayısı
|81
|İlçe Sayısı
|920
|Okul Sayısı
|4 bin 244
|Salon Sayısı
|64 bin 697
SINAV İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
LGS'nin ilk oturumunda öğrenciler sözel alandaki soruları yanıtladı. Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.
İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan sayısal bölüm uygulandı. Bu bölümde adaylara 40 soru soruldu.
Böylece öğrenciler sınav boyunca toplam 90 soruya cevap verdi.
LGS SONUÇLARI 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
Adaylar sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanarak tercih süreci resmen başlayacak.
TERCİH TAKVİMİ NETLEŞTİ
LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri de 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Tercih dönemine kadar öğrenciler, yayımlanan soru ve cevap anahtarları üzerinden sınav performanslarını değerlendirmeyi sürdürecek.