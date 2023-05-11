Son dakika: Okul öncesi eğitimde ücretlerin tamamı kaldırılıyor

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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