Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.
- Eğitim
- 11.05.2023 11:29
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- Son Güncelleme:
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- 11.05.2023 11:33
Son dakika: Okul öncesi eğitimde ücretlerin tamamı kaldırılıyor
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.
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