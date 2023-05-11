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    • Eğitim
    • 11.05.2023 11:29
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    • 11.05.2023 11:33
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    Son dakika: Okul öncesi eğitimde ücretlerin tamamı kaldırılıyor

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Okul öncesi eğitimde ücrete son!

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Eğitim Son dakika: Okul öncesi eğitimde ücretlerin tamamı kaldırılıyor
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