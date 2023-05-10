2023 ALES/1 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapmak için katılım sağladığı ALES sınavı 16 Nisan'da gerçekleşmişti.
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yayınlanan duyuruya göre; ALES sınav sonuçlar 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü açıklandı.
ALES/1 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar ALES sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. ALES sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.