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    • Eğitim
    • 10.05.2023 10:04
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    • 10.05.2023 10:17
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    ALES sonuç sorgulama! 10 Mayıs 2023 ösym.gov.tr AİS ALES sınav sonuç ekranı! ÖSYM giriş e-devlet ALES sonuçları açıklandı!

    ALES sınav sonuçları en sık aratlanlar arasında yer alıyor. ALES sınavının ilki bu yıl 16 Nisan'da yapıldı. Sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları, bugün açıklanacak ALES sonuçları için arama motorlarına yöneldi. ALES sınav sonucu sorgulamaları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapılabilecek. İşte ALES sınav sonucu sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı

    2023 ALES/1 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapmak için katılım sağladığı ALES sınavı 16 Nisan'da gerçekleşmişti.

    ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Yayınlanan duyuruya göre; ALES sınav sonuçlar 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü açıklandı.

    ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ALES/1 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Adaylar ALES sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. ALES sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        2023 ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

        ALES/1 16 Nisan 2023

        ALES/2 20 Ağustos 2023

        ALES/3 19 Kasım 2023

        ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
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        Haberler Eğitim ALES sonuç sorgulama! 10 Mayıs 2023 ösym.gov.tr AİS ALES sınav sonuç ekranı! ÖSYM giriş e-devlet ALES sonuçları açıklandı!
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