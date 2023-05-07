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    • 07.05.2023 11:28
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    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Seçimin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Seçimin ertesi günü eğitime 1 gün ara

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Haberler Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Seçimin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz
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