45 bin öğretmen ne zaman göreve başlayacak? MEB 2023 45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı?

Bakan Özer şunları dedi:

"Tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması 45 bin öğretmen ataması… Bir yıl içerisinde belki bu sayının üzerinde öğretmen ataması olmuş ama tek seferde yapılan en yüksek öğretmen ataması."

45 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atanan 45 bin öğretmen 1 Eylül itibariyle göreve başlayacak.

EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ek öğretmen atamalarına ilişkin " Buna şöyle cevap vereyim. Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz." ifadelerini kullandı.