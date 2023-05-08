Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 45 bin öğretmen ataması bugün gerçekleşecek. Atama son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek ataması olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, atama töreninde konuşma yapacak. Peki, 45 bin öğretmen ne zaman göreve başlayacak? MEB 2023 45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? İşte haberin detayı!
MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Öğretmen adayları tarafından büyük bir heyecanla beklenen gün geldi çattı.
Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 103 branşta 45 bin öğretmenin ataması yapılacak.
Başkan Erdoğan, daha önce sözlü sınav sonuçları açıklanan 45 bin öğretmen atamasının, mayıs ayında yapılacağını açıklamıştı.