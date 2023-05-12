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    • Eğitim
    • 12.05.2023 10:02
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    • 12.05.2023 10:06
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    Son dakika açıklandı! TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM TUS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih tarihi...

    TUS sonuçları için araştırmalar hızlandı.Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları için az bir süre kaldı. Bunun yanında akan Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a erteleneceğini açıkladı. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÖSYM TUS 2023 sonuçları açıklandı!

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. Normalde 26 Mart'ta yapılması beklenen sınav, Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası 15 Nisan'a ertelenmişti. İşte TUS sınav sonuç ekranı....

    TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    15 Nisan'da yapılan olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklandı.

    TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar Mayıs ayında belli olacak. Hemen ardından ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Eğitim Son dakika açıklandı! TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM TUS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih tarihi...
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