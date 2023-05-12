Son dakika açıklandı! TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM TUS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercih tarihi...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. Normalde 26 Mart'ta yapılması beklenen sınav, Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası 15 Nisan'a ertelenmişti. İşte TUS sınav sonuç ekranı....