Son dakika: Mülakat kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den milyonların merak ettiği açıklama | ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin eğitim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin eğitim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine ve düzenlemenin içeriğine ilişkin soru üzerine Tekin, sürecin bürokratik anlamda tamamlandığını söyledi.
Tekin, düzenlemenin önce Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nun gündemine sonrasında ise Genel Kurulun gündemine geleceğini belirterek, şöyle devam etti:
"Ne tür tedbirler aldığımızı daha önce de açıkladık. Hapis cezalarının artırılması, erteleme taleplerinin reddedilmesi, özel okullardaki öğretmen arkadaşlarımızın aynı şekilde koruma altına alınması... Yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Ancak şunun altını çizmek lazım, bu konular salt yasal düzenlemelerle çözülebilecek konular değil. Hep beraber toplumsal farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Sektördeki bütün paydaşlarımız, toplumun bütün katmanları hep beraber bir farkındalık oluşturmamız sadece öğretmenlik için değil, şiddete maruz kalma potansiyeli olan bütün mesleklerle ilgili gerekiyor. Bunu özellikle istirham ediyorum."
Düzenlemenin ne zaman geleceğine yönelik sorunun yinelenmesi üzerine Tekin, "Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle komisyon gündemine gelecek. Oradaki tartışmaların seyrine göre Genel Kurul gündemine ne zaman geleceğini de orada göreceğiz." dedi.
"YÖNETMELİĞİMİZİ YAYINLADIK, SÜRECİ ONA GÖRE İŞLETECEĞİZ"
Mülakatla ilgili bir soruya ise Tekin, şu yanıtı verdi:
"Bir şeyi atlıyorlar. Şu andaki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Yani 'yüzde 100 mülakat etkili olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var, anlamakta zorlanıyorum. Biz yönetmeliğimizi yayınladık, süreci ona göre işleteceğiz."
MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?
"Mülakatın tamamen kaldırılması söz konusu mudur?" sorusuna Tekin, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre." karşılığını verdi.
ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını bildirdi.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
MEB tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile başvurular alınacak. 20 bin öğretmen atama başvuruları MEBBİS ekranından gerçekleşecek. Başvurular başladığı zaman haberlerimizde güncellenecek.
BAŞVURU TAKVİMİ İÇİN GÖZLER MEB'DE
20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.
KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMLARI BELLİ OLDU
Branş bazında kontenjan dağılımları belirlenerek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç açıklandı.
Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.