Son dakika: Mülakat kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den milyonların merak ettiği açıklama | ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA

Düzenlemenin ne zaman geleceğine yönelik sorunun yinelenmesi üzerine Tekin, "Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle komisyon gündemine gelecek. Oradaki tartışmaların seyrine göre Genel Kurul gündemine ne zaman geleceğini de orada göreceğiz." dedi.

"YÖNETMELİĞİMİZİ YAYINLADIK, SÜRECİ ONA GÖRE İŞLETECEĞİZ"

Mülakatla ilgili bir soruya ise Tekin, şu yanıtı verdi:

"Bir şeyi atlıyorlar. Şu andaki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Yani 'yüzde 100 mülakat etkili olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var, anlamakta zorlanıyorum. Biz yönetmeliğimizi yayınladık, süreci ona göre işleteceğiz."