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Yaz tatili süresi 90 gün mü oldu? MEB'den jet gibi takvim; Son 1 ay kala gündemde! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, eğitim-öğretim yılının sonlarına yaklaşırken, öğrenciler ve aileler yaz tatilini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Aileler, tatil planlarını okulların kapanış tarihine göre yapıyor. Bu yıl eğitim-öğretim faaliyetleri 11 Eylül'de başladı. Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında, ikinci ara tatilini ise Nisan ayında yaptı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 09:54 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:55
Yaz tatili süresi 90 gün mü oldu? MEB’den jet gibi takvim; Son 1 ay kala gündemde! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihleri açıkladı. Eylül ayında başlayan bu eğitim yılında, ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte. Bu süreçte, LGS ve YKS gibi önemli sınavlar da Haziran ayında gerçekleşecek. Öğrenciler ve aileler, yaz tatili planlarını yapmak için heyecanla tatil takvimini bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, okulların kapalı olacağı günler belli oldu. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Yaz tatilinden önceki en uzun tatil olan Sömestr tatili ise Ocak-Şubat ayları arasında tamamlandı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte okullarda sınav dönemi de yoğunlaştı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS sınavı 2 Haziran'da, üniversite sınavı ise 8-9 Haziran'da yapılacak. Peki, yaz tatili nedeniyle okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılının kapanış ve gelecek dönemin başlangıç tarihleri…



Okullar Ne Zaman Kapanacak?
Okulların kapanış tarihi, eğitim-öğretim yılı başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimi ile belirlenmişti. Bu yıl, 16 milyon öğrenci 11 Eylül'de ders başı yaptı ve okullar Haziran ayında kapanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak.



2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının Tatil Takvimi
2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasındaydı. Sömestr tatili, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Ramazan Bayramı ile benzer tarihlere denk gelen ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Bu kapsamda okullar, 14 Haziran Cuma günü kapanıyor ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.



Yaz Tatili Kaç Gün Sürecek?
Ara tatillerin kaldırılacağına dair spekülasyonlar sonrasında, yaz tatilinin ne kadar süreceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatillerin uygulanmaya devam edeceğini duyurdu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, yaz tatili tamamlandıktan sonra başlayacak. MEB'in yayınladığı takvime göre, okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler, Haziran ayının yarısı, Temmuz ve Ağustos aylarının tamamı ve Eylül ayının ilk haftasında yaz tatili yapacak. Yaz tatili toplam 86 gün sürecek.



Üniversite Sınavı ve LGS Sınav Tarihleri
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturumda gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ise 2 Haziran'da düzenlenecek.

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