Yaz tatili süresi 90 gün mü oldu? MEB’den jet gibi takvim; Son 1 ay kala gündemde! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihleri açıkladı. Eylül ayında başlayan bu eğitim yılında, ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte. Bu süreçte, LGS ve YKS gibi önemli sınavlar da Haziran ayında gerçekleşecek. Öğrenciler ve aileler, yaz tatili planlarını yapmak için heyecanla tatil takvimini bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre, okulların kapalı olacağı günler belli oldu. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Yaz tatilinden önceki en uzun tatil olan Sömestr tatili ise Ocak-Şubat ayları arasında tamamlandı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte okullarda sınav dönemi de yoğunlaştı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS sınavı 2 Haziran'da, üniversite sınavı ise 8-9 Haziran'da yapılacak. Peki, yaz tatili nedeniyle okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılının kapanış ve gelecek dönemin başlangıç tarihleri…