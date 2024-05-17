Bursluluk sınavı kaç puanla, netle kazanılır? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar? MEB Bursluluk sınavı taban puanları: 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar...

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. 2024 yılı puan durumu belli olmadı. Ancak daha önceki yılların taban puanları şu şekilde gösterilebilir;

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

İOKBS BURSU KONTENJAN DAĞILIMI

Kılavuzda yer alan bilgilere göre her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak

çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere

ayrılır.

Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir.

(b) Bendinde ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

BURSLULUK ÖDEMELERİ EKİM AYINDA

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Yapılan zamla birlikte 2024 (Ocak-Haziran arası) İOKBS burs ücreti 1.514,13 TL olarak ödeniyor.