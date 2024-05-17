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Bursluluk sınavı kaç puanla, netle kazanılır? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar? MEB Bursluluk sınavı taban puanları: 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar...

21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) heyecanla beklenen sonuçlarıyla gündemi sarmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, adaylar 17 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlara erişebilecekler. Ancak şimdiden adaylar, bursluluk sınavını kazanmak için gereken puanlar konusunda merak içindeler. Peki, Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 07:39 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:40
Bursluluk sınavı kaç puanla, netle kazanılır? 2024 İOKBS Bursluluk parası ne kadar? MEB Bursluluk sınavı taban puanları: 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar...

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Türkiye genelinde 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, kısa bir süre içinde sonuçlarıyla adayların karşısına çıkacak. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusunu beklerken, burs alma şartları ve taban puanlarına odaklanıyor.

ORTAOKUL 5,6,7 VE 8. SINIF BURSLULUK HAKKI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Bursluluk Sınavı 2024 taban puanları açıklanmadı. Ancak İOKBS puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıllara ait bursluluk puanı taban puanları şu şekilde sıralanabilir:

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

LİSE 9,10 VE 11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. 2024 yılı puan durumu belli olmadı. Ancak daha önceki yılların taban puanları şu şekilde gösterilebilir;

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS BURSU KONTENJAN DAĞILIMI

Kılavuzda yer alan bilgilere göre her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere
ayrılır.

Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir.

(b) Bendinde ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

BURSLULUK ÖDEMELERİ EKİM AYINDA

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Yapılan zamla birlikte 2024 (Ocak-Haziran arası) İOKBS burs ücreti 1.514,13 TL olarak ödeniyor.

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